Ostatnia taka promocja w tym roku! Zapach luksusu w Rossmannie 100 zł taniej! Kompozycja, w której pieprz spotyka wanilię oraz różę

Zmysł węchu odgrywa kluczową rolę w naszym życiu, wpływając na emocje i percepcję otoczenia.

Rossmann oferuje legendarny zapach RABANNE Olympea Flora aż 100 zł taniej – teraz za 139,99 zł.

Ta wyrafinowana kompozycja z nutami pieprzu, czarnej porzeczki, róży i wanilii uwodzi od ponad 20 lat.

Sprawdź, jak ten zapach, symbolizujący amazońską boginię, może podkreślić Twoją kobiecość!

Promocje w Rossmannie. Legendarny zapach 100 zł taniej

Piękne zapachy fascynują ludzi od lat. Nie każdy zdaje sobie sprawę, ale zmysł węchu pełni bardzo ważną role w naszym organizmie. To właśnie od przestrzega przed niebezpieczeństwami oraz pobudza apetyt i ciekawość. Brzydkie zapachy od razy sprawiają, że się krzywimy i ich unikami. Zaś aromaty świeżego pieczywa lub grilla latem sprawiają, że od razu cieknie nam ślinka. Tak też jest z perfumami. Piękne i zmysłowe zapachy nas przyciągają i pobudzają pożądanie oraz ciekawość. Perfumy od setek lat symbolizują piękno oraz luksus. Dzisiaj trwałe i jakościowe zapachy nie kosztują już fortuny nawet najbardziej legendarne kompozycje można kupić w przystępnych cenach.

W najnowszej promocji Rossmanna zalazł się jeden z bardziej rozpoznawalnych zapachów na świecie. To woda perfumowana dla kobiet RABANNE Olympea Flora. Tylko teraz w promocji Rossmanna zapłacisz za nią 139,99 zł podczas, gdy jej cena regularna wynosi 239,99 zł.

RABANNE Olympea Flora to unikalna kompozycja zapachowa, która już od ponad 20 lat zachwyca kobiety z całego świata. Jest wyrafinowana, a jednocześnie silna i trwała. Uwodzi aromatami przypraw przeplatającymi się kwiatowymi akordami. Zapach ten ma stanowić symbol amazońskiej bogini, która zna sekrety uwodzenia i przyciągania. Jest kobiecy, energetyczny, a także ciepły i eteryczny. Już w nutach bazy wyczuwalny jest różowy pieprz zmieszany z czarną porzeczką. Serce zapachu stanowi róża oraz piwonia, a jego baza zbudowana jest wokół wanilii, paczuli oraz kaszmiru. Takie połączenie sprawia, że RABANNE Olympea Flora jest zapachem uniwersalnym oraz ponadczasowym.

i Autor: Rabanne/ Materiały prasowe