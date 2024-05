Wstrząs zapoczątkował serię

Trzęsienie ziemi w południowych Włoszech. Wstrząsy były odczuwalne w Neapolu

Trzęsienie ziemi w południowych Włoszech. Pierwszy wstrząs mieszkańcy odczuli w Neapolu, to on zapoczątkował serię trzęsień ziemi, które nadal trwa. Według agencji Ansa, to najsilniejsze wstrząsy od 40 lat.