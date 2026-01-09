Tysiące złotych za jeden obraz. Natalia Niemen zaskakuje wyznaniem o swojej twórczości

Julita Buczek
2026-01-09 7:47

Natalia Niemen znowu zaskakuje. Tym razem nie nową piosenką, a… malarstwem. W jednym z najnowszych wywiadów kobieta zdradziła, ile trzeba zapłacić za jej obrazy i przyznała, że największym zainteresowaniem cieszą się prace o odważnej, erotycznej tematyce. Ceny? Mogą was zaskoczyć!

Nazwisko Niemen od lat budzi ogromne emocje. Natalia Niemen, córka legendarnego Czesława Niemena, od lat konsekwentnie buduje własną artystyczną tożsamość. Choć poszła w ślady ojca jako wokalistka i kompozytorka, jej działalność artystyczna jest znacznie szersza. Gwiazda coraz śmielej mówi o swoich innych pasjach, a jedna z nich zaczyna przynosić jej realne dochody.

Natalia Niemen nie ogranicza się wyłącznie do muzyki. Jak sama podkreśla w mediach społecznościowych, jest kobietą wielu talentów. Matka trójki dzieci, wokalistka, altowiolistka, malarka, rzeźbiarka, fotografka, poetka i trenerka wokalna - trzeba przyznać, że lista ról robi wrażenie. Od pewnego czasu artystka coraz głośniej mówi także o hejcie, z którym mierzy się jako osoba publiczna i córka wybitnego muzyka. Presja związana z nazwiskiem bywa bowiem ogromna.

W podcaście "Galaktyka Plotek" Niemen opowiedziała szerzej o swojej malarskiej drodze. Z entuzjazmem przyznała, że sprzedaż obrazów rozwija się bardzo dobrze, a ceny jej prac zależą od techniki oraz formatu.  

Zależy od techniki i od formatu. No, od jednego kafla do kilku - powiedziała Natalia.

Co ciekawe, artystka bez skrępowania przyznała, że największym zainteresowaniem cieszą się jej prace erotyczne.

Bardzo dużo ludzi chce ode mnie erotyki. No, już prawie całą wystawę "Erotyków" w Kalinowym Sercu wyprzedałam - przyznała.

Natalia Niemen podkreśliła również, że chętnie realizuje zamówienia indywidualne. Osoby zainteresowane jej twórczością mogą skontaktować się z nią prywatnie i zamówić rysunek lub obraz, także o bardziej zmysłowym charakterze.

Jak państwo będą mieli ochotę nabyć, któryś z moich rozgrzewających rysunków, to zapraszam, można do mnie pisać prywatnie i też rysuję na zamówienia, również owe erotyki - powiedziała wyraźnie uradowana.

Zobacz też: Córka Niemen cierpi na rzadką chorobę genetyczną. "Jestem szczęśliwa, że mogę być jej mamą"

