Czesław Niemen od ponad dwóch dekad pozostaje ikoną polskiej muzyki. Jego utwory wciąż goszczą na antenach radiowych, a kolejne pokolenia odkrywają je na nowo. Wydawać by się mogło, że rodzina artysty może dziś spokojnie funkcjonować dzięki tantiemom i prawom autorskim. Tymczasem Natalia Niemen postanowiła rozprawić się z plotkami i jasno powiedzieć, jak wygląda jej codzienność.

Szokujące słowa Natalii Niemen. Córka ikony polskiej muzyki nie ma z czego żyć?

49-letnia wokalistka od lat konsekwentnie buduje własną markę. Koncertuje, nagrywa i sięga po repertuar ojca, traktując go jako ważną część swojej tożsamości twórczej. W najnowszym podcaście "Galaktyka Plotek" została zapytana wprost, czy wpływy z ZAiKS-u pozwalają jej na wygodne życie. Odpowiedź była jednoznaczna i pozbawiona złudzeń. Niektórzy z was mogą być zaskoczeni!

Ludzie mają śmieszne wizje. Tantiemy są, natomiast nie jest tak, że dzięki nim przeżyjesz - mówiła Natalia Niemen w podcaście.

Artystka przyznała, że tantiemy oczywiście istnieją, jednak są dalekie od kwot, które zapewniałyby stabilność finansową. Podkreśliła, że krążące od lat wyobrażenia o ogromnych pieniądzach zarabianych na prawach autorskich nie mają wiele wspólnego z prawdą. Jej zdaniem wiele osób idealizuje sytuację artystów, zakładając, że znane nazwisko równa się wielkim wpływom na konto.

Wspomniała również anegdotę z dzieciństwa, która doskonale pokazuje skalę tych mitów. Ludzie z zewnątrz byli przekonani, że w domu Niemenów luksus wylewa się z każdego kąta. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna!

Natalia Niemen wielokrotnie zaznaczała też, że nazwisko ojca wcale nie otwierało jej drzwi do kariery. Wręcz przeciwnie, często bywało obciążeniem i źródłem dodatkowych oczekiwań. Zamiast ułatwień pojawiała się presja, a także porównania.

Kiedy byłam małą dziewczynką, jacyś robotnicy remontowali coś nieopodal naszego domu. Sąsiad usłyszał, jak mówili: "Wiesz, tu mieszka Niemen i on ma złote klamki i diamentowe kurki przy wannie" - przyznała Natalia Niemen w tym samym podcaście.

