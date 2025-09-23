Wnuczka Czesława Niemena zmaga się z Zespołem Noonan. Jej matka pokazała zdjęcie dziewczynki

Natalia Niemen, córka Czesława Niemena, poświęca dużo czasu opiece nad swoją 8-letnią córką Danusią, która zmaga się z Zespołem Noonan.

Zespół Noonan to rzadka choroba genetyczna spowodowana mutacjami w genach odpowiedzialnych za rozwój organizmu, mogąca powodować m.in. niski wzrost i trudności w nauce.

Natalia Niemen podkreśla, że córka, mimo choroby, wnosi radość i autentyczność do jej życia.

Natalia Niemen o córce: "Jest szczególna i potrzebuje szczególnej opieki"

Natalia Niemen w ostatnich latach zyskała sporą popularność. Co prawda do sławy ojca jej daleko, ale wokalistka ma całkiem pokaźne grono fanów. Niestety, artystka zmaga się też z hejtem. Często bardzo brutalnym. Zdarza się nawet, że nienawiść przenosi się z sieci do świata realnego. Córka Czesława Niemena przytoczyła kiedyś historię, która przytrafiła jej się na dworcu w Poznaniu. Agresywna kobieta miała dyszeć na piosenkarkę "koszmarną, lucyferiańską czeluścią". Wiele osób dziwi się, że tak zdolna wokalistka jak Natalia Niemen ma stosunkowo niewielki dorobek artystyczny. Nie wynika to z lenistwa... Córka Czesława Niemena znaczą część swojego czasu musi poświęcać córce, która zmaga się Zespołem Noonan. Oprócz tego piosenkarka ma dwóch dorosłych już synów. - Tyle razy już słyszałam pytania typu: "Dlaczego przez tyle lat nie zrobiła tej swojej płyty? Dlaczego Pani nie ma/nie było?" Za każdym razem odpowiadałam i odpowiadam tak samo: "Bo najważniejsza była dla mnie rodzina. Dzieci. Skupiłam się na staraniach, by być dobrą żoną i dobrą matką. Praca zawodowa była na dalszych miejscach". I tak jest po dziś dzień. W moim sercu. Mam dziś dużo więcej energii, sił i możliwości, by realizować moje plany zawodowe, ale nadal najważniejsza jest dla mnie relacja z dziećmi. Synowie są już dorośli. Czas zweryfikuje moje wobec nich starania - tłumaczyła fanom w mediach społecznościowych Natalia Niemen.

Ale jest jeszcze ta 8-letnia Gwiazdeczka, która jest nie tylko moją córką, ale i taką przyjaciółeczką. Wiecie, że ma Zespół Noonan. Jest szczególna i potrzebuje szczególnej opieki. Dostarcza też mi masy radości. Jestem szczęśliwa, że mogę być jej mamą.

- dodała artystka.

Wnuczka Czesława Niemena zmaga się z Zespołem Noonan. Co to jest?

Teraz piosenkarka pokazała córkę (i zarazem wnuczkę Czesława Niemena) na Instagramie. Po raz kolejny podkreśliła, jak ważna jest dla niej Danusia.

Czy może być coś wspanialszego, niż macierzyństwo? Moja córeczka Danutka to Plasterek nasz. I Iskiereczka. Dzieciaczek z tzw. wadą genetyczną, ale niszczący dużo gorsze wady tego świata swoim autentyzmem, prawdą, szczerością, dziecięcą radością. I w jej wypadku mocnym, Skorpionowym charakterkiem. W bojach i razach od życia, dzieci są radością i podparciem dla dorosłych, nawet o tym nie wiedząc

- zaznaczyła Natalia Niemen w poruszającym wpisie.

Zespół Noonan to rzadka choroba genetyczna, która występuje z częstością od 1:1000 do 1:2500 urodzeń. Jak czytamy w portalu Poradnikzdrowie.pl, przyczyną schorzenia są "mutacje w genach odpowiedzialnych za rozwój organizmu, najczęściej PTPN11". Zespół Noonan może charakteryzować się wieloma poważnymi objawami, np. niskim wzrostem czy trudnościami w nauce.

W galerii prezentujemy zdjęcia Natalii Niemen i Czesława Niemena