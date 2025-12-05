Zaskakujący komunikat Bajmu! "Z przykrością informujemy…"

Ostatni rok okazał się dla Beaty Kozidrak wyjątkowo trudny. Wokalistka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zmusiły ją do rezygnacji z kolejnych koncertów. Początkowo liczyła, że przerwa potrwa zaledwie kilka tygodni, jednak ostatecznie wstrzymała całą trasę, pozostawiając fanów w niepewności. Dopiero pod koniec wakacji wróciła na scenę, prezentując ogromną energię i świeżą muzyczną siłę, którą przyjęto z wielkim entuzjazmem.

Powrót Beaty Kozidrak do aktywnego życia artystycznego był dla wielu jej sympatyków prawdziwym świętem. Artystka zaczęła pojawiać się na koncertach, a nawet wystąpiła w specjalnym odcinku "Tańca z Gwiazdami", gdzie poza śpiewaniem gościnnie zasiadła w jury obok Iwony Pavlović, Tomasza Wygody, Ewy Kasprzyk i Rafała Maseraka. Nic nie wskazywało na to, że już wkrótce plany koncertowe Bajmu znów ulegną zmianie! Wszyscy myśleli, że wszystko jest już w porządku.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń był koncert zaplanowany na 14 grudnia 2025 roku we Wrocławiu, w legendarnej Hali Stulecia. Wydarzenie miało być muzyczną kulminacją trasy i zgromadzić tysiące wiernych fanów. Jednak w czwartkowy wieczór uczestnicy otrzymali wiadomość, której zupełnie się nie spodziewali.

Z przykrością informujemy, że z przyczyn leżących po stronie Organizatora koncerty Zespołu Bajm w Radomiu, Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy nie odbędą się. Obsługa zwrotów biletów na ww. koncert zapewniona będzie bezpośrednio przez platformy, gdzie zakupiono bilety. Za wszelkie niedogodności przepraszamy - czytamy w sieci.

Ta informacja natychmiast wywołała lawinę komentarzy i pytań w mediach społecznościowych. Jedni martwili się o stan zdrowia gwiazdy, inni zastanawiali się, czy chodzi o problemy techniczne lub organizacyjne. To nagłe rozszerzenie listy odwołanych wydarzeń jeszcze bardziej zaniepokoiło fanów. Mimo braku szczegółów wiele osób podkreśla, że najważniejsze jest zdrowie i spokój artystki, a koncerty mogą poczekać.

