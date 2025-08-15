Beata Kozidrak wraca do show-biznesu. Udzieliła pierwszego wywiadu po przerwie

Beata Kozidrak, legenda polskiej sceny muzycznej i głos Bajmu, od kilku miesięcy rzadziej pojawia się na scenie. W programie "Dzień Dobry TVN" artystka ujawniła powód swojej przerwy w koncertowaniu. Okazuje się, że przyczyną były poważne problemy zdrowotne. Wokalistka zmagała się z chorobą kręgosłupa, która na długi czas uniemożliwiła jej występy.

Fani Beaty Kozidrak przyzwyczaili się, że ich idolka niemal bez przerwy koncertuje, a jej kalendarz jest wypełniony po brzegi. Tym większe było zdziwienie, gdy nagle na pewien czas zniknęła z tras koncertowych. Choć w mediach krążyły różne domysły - od przemęczenia po chęć odpoczynku - sama artystka dopiero teraz zdecydowała się opowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. W porannym programie TVN Kozidrak wyznała, że zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagały leczenia i ograniczenia aktywności scenicznej.

Już w najbliższą niedzielę 17 sierpnia w Dzień Dobry TVN, pierwszy wywiad z Beatą Kozidrak - po długiej przerwie spowodowanej chorobą - czytamy na oficjalnym profilu stacji TVN.

Beata Kozidrak była poważnie chora! Udzieliła pierwszego wywiadu po przerwie

Podczas rozmowy w "Dzień Dobry TVN" piosenkarka nie kryła, że ostatni czas był dla niej wyjątkowo trudny. Jak przyznała, dolegliwości bólowe były tak silne, że zwykłe codzienne czynności stały się wyzwaniem, a o energicznych koncertach w jej stylu nie mogło być mowy. Artystka przeszła najprawdopodobniej intensywną rehabilitację, a w walce o powrót do formy pomogli jej wykwalifikowani specjaliści. 

Dobrze się czuję... ten wywiad jest dla mnie bardzo specjalny... skończyłam trasę 45-lecia, a właściwie trzy ostatnie koncerty w wielkich bólach pleców, kręgosłupa - powiedziała w zapowiedzi wywiadu Beata Kozidrak.

Pod nagraniami z jej wywiadu w "Dzień Dobry TVN" pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów. - No i pięknie życzę dalej zdrówka i powodzenia – pisała jedna z fanek. Inna dodała: - Cieszymy się bardzo. Życzymy dobrego zdrowia dla Pani Beaty.

