Beata Kozidrak wraca! Teraz podano nową datę. Gwiazda ciężko chorowała, całkiem zniknęła z show-biznesu

Beata Kozidrak od grudnia zmaga się z chorobą, o której ani nikt z jej otoczenia, ani sama gwiazda raczej nie mówią publicznie. Piosenkarka unika wyjść, w sieci też jest jej znacznie mniej niż kiedyś. Plotkowano, że po miesiącach nieobecności w show-biznesie pojawi się na rozdaniu Fryderyków 2025. Tak się nie stało, ale pokazano nagranie z Beatą.

Od tamtego momentu minęły prawie 3 miesiące, ale Kozidrak wciąż skupia się na powrocie do zdrowia. Teraz pojawiły się nowe wieści co do terminów koncertu Beaty i zespołu Bajm!

Beata Kozidrak musiała zrezygnować z koncertowania.

Kozidrak i Bajm zapowiedzieli, że pojawią się na scenie już w sierpniu 2025 r., a więc 8 miesięcy po tym, jak gwiazda zachorowała.

Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla Was wystąpić w Poznaniu z BAJMEM i w Zielonej Górze na koncercie Christmas Time. Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania - pisała w grudniu chora Kozidrak.

Niestety, okazało się, że o szybkim powrocie do pracy nie ma mowy. Wkrótce na instagramowym profilu beaty pojawiło się oświadczenie:

W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej CHRISTMAS TIME oraz koncert zespołu BAJM na balu sylwestrowym (...), a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca.

Ten termin dawno minął, ale nikt nie pospiesza gwiazdy. Fani cierpliwie czekają na jej powrót do zdrowia i do śpiewania.

Kozidrak wraca do śpiewania! Kiedy i gdzie będzie występować? Nowy termin!

Już wiadomo, że Bajm i Beata Kozidrak wystąpią 24 sierpnia podczas festiwalu Śląskie Miraże Art Fest i podczas Dni Pszczyny.

Wiemy, że tęsknicie i nie możecie się doczekać tych występów. My również z niecierpliwością czekamy na spotkania z Wami. Do zobaczenia - Beata i BAJM - czytamy w sieci.

W kwietniu Bajm i Beata Kozidrak zapowiedzieli też, że będą koncertować w listopadzie.

Razem z chłopakami z KAMP! dopieszczamy każdy szczegół tego koncertu, żeby 29 listopada w Atlas Arenie wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego - obiecali.

Teraz pojawił się nowy, wcześniejszy termin koncertu Bajmu i Beaty Kozidrak:

Drodzy Fani! Mamy dla Was wspaniałą wiadomość. Już 14 listopada 2025 roku w warszawskim Klubie Stodoła wystąpi zespół Bajm! Kultowa formacja zaprezentuje publiczności przekrój swoich największych przebojów, które powstawały przez ponad czterdzieści lat kariery scenicznej.

To gratka dla prawdziwych wielbicieli talentu Beaty Kozidrak. Bilety kosztują 176,61 lub 228,86 zł.

