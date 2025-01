Beata Kozidrak wyszła ze szpitala! Wiadomo, co się z nią dzieje

Wspaniała wiadomość! Beata Kozidrak wyszła ze szpitala! Fani Bajmu będą zachwyceni, bo powrót gwiazdy do domu daje nadzieję i na to, że znów zobaczymy ją na scenie. Beata Kozidrak aktualnie jest w swoim podwarszawskim domu. Informację na ten temat przekazał Andrzej Pietras, były mąż i menadżer gwiazdy. Co dalej ze zdrowiem Beaty?