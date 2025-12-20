Zmarł Michał Urbaniak. Miał 82 lata

Nie żyje Michał Urbaniak. Odszedł w wieku 82 lat. Informacja o śmieci legendarnego artysty pojawiła się na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych muzyka. Zamieściła ją żona zmarłego, Dorota Urbaniak.

Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat - przekazano w krótkim oświadczeniu.

Michał Urbaniak zapisał się w historii nie tylko polskiej, ale również światowej muzyki. Karierę rozpoczął w latach 60., szybko zdobywając uznanie dzięki nowatorskiemu podejściu do jazzu i umiejętnemu łączeniu go z funkiem czy rockiem. Znany był jako współtwórca i kreator muzyki fusion. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i do dziś uznawany jest za jednego z najważniejszych ambasadorów polskiego jazzu na świecie.

W trakcie swojej niezwykle owocnej kariery współpracował z największymi jazzowymi artystami, w tym z Milesem Davisem, Herbiem Hancockiem i Quincy Jonesem. W sumie nagrał 80 albumów autorskich, a jako gość występował na 40. W 1973 roku wyjechał do Nowego Jorku, ale regularnie powracał do ojczyzny.

Zobacz również: Mąż Agnieszki Maciąg czule wspomina ich wspólne święta. "Świadectwo wiary, nadziei i miłości"

Michał Urbaniak zmagał się z chorobą. Uczył się chodzić na nowo

Michał Urbaniak od kilku lat zmagał się z poważnymi problemami ze zdrowiem. W 2014 roku przeszedł poważną operację biodra. Leczył się w klinice w Niemczech. Kilka miesięcy później trafił do szpitala i musiał odwołać część koncertów. We wrześniu 2020 roku podczas gali wręczenia Popkillerów, miał odebrać nagrodę za całokształt zasług dla kultury. Jednak zamiast niego na scenie pojawił się Hieronim Wrona, który podziękował w imieniu wielkiego muzyka. Okazało się wtedy, że Urbaniak ponownie musiał być hospitalizowany.

Na początku 2024 roku Michał Urbaniak przeszedł kolejną operację. Po zabiegu pojawiły się komplikacje, które spowodowały, że został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Kilka miesięcy później w rozmowie z Mariuszem Szczygłem w programie "Rozmowy (nie)wygodne" dla TVP Info wspominał, co mu się wtedy śniło. Żartował również, że większość jego fanów ma za sobą zabiegi wymian kolan lub bioder albo mają bajpasy.

Zobacz również: Alan Andersz pogrążony w żałobie. Aktor pożegnał ukochanego tatę. "Dziękuję za wszystko"

QUIZ. Niezapomniani. Co pamiętasz o życiu i twórczości Małgorzaty Braunek? Pytanie 1 z 10 W którym mieście urodziła się Małgorzata Braunek? Warszawa Szamotuły Wronki Następne pytanie