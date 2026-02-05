Joanna Krupa też jest w aktach Epsteina. W jakim kontekście? "To ohydne"

Dokumenty, obejmujące e-maile, notatki i inne materiały dotyczące oskarżonego o handel nieletnimi i seksualne wykorzystywanie dziewczyn Jeffreya Epsteina, zaraz po ujawnieniu wzbudziły globalne zainteresowanie, a polski wątek stał się hitem internetowych dyskusji. W aktach przewijają się takie nazwiska jak Sandra Kubicka czy Wojciech Fibak.

Znaleźliśmy w nich również syna Joanny Przetakiewicz, Alexa Przetakiewicza, modelkę Annę Jagodzińską oraz żonę Piotra Adamczyka, Karolinę Szymczak. A to wciąż nie jest cała lista. Wiadomo, że jest na niej też Joanna Krupa, która przez wiele lat pracowała w Stanach Zjednoczonych.

Krupa w aktach Epsteina

Co dokładnie oznacza obecność Krupy w tych aktach? Nie ma żadnych dowodów, że Polacy przewijający się w aktach byli ofiarami, współpracownikami lub odwiedzali prywatną wyspę Epsteina, która stała się symbolem działalności jego siatki przestępczej. Raczej nawet nie wiedzieli o tym, że mogą budzić zainteresowanie finansisty. W jednym z dokumentów nazwisko Krupy pojawia się jedynie jako wzmianka przy okazji tematu zapraszania modelek na wyspę i chwalenia się znajomościami z pięknymi kobietami. I to wszystko.

Gwiazda "Top Model" szybko odniosła się do medialnych doniesień. W rozmowie z serwisem Plejada podkreśliła, że nie miała relacji z Epsteinem i że informacja o jej nazwisku w dokumentach jest dla niej szokująca.

Widocznie jestem bardzo znaną osobą, skoro moje imię tam było. Na tej liście są wielkie gwiazdy. Żenada. (...) Przyznam się, dla mnie to jest depresyjne, że takie rzeczy się działy i ciężko mi jest się wypowiedzieć, bo dla mnie to jest coś ohydnego. Wszyscy, którzy mieli z tą sprawą do czynienia, mam nadzieję, że spotka ich naprawdę ogromna kara - stwierdziła Joanna Krupa.

Krupa dystansuje się od całej sprawy i stanowczo potępia czyny przypisywane Epsteinowi. Choć jej nazwisko pojawiło się w dokumentach, nie oznacza to niczego złego, a jest jedynie fragmentem korespondencji w gigantycznych aktach.

Polskie nazwiska w aktach Epsteina

W aktach Epsteina przewijają się także inni Polacy. To przede wszystkim modelki takie jak Sandra Kubicka czy Anna Jagodzińska (która wydała oświadczenie w tej sprawie), a nawet żona aktora Piotra Adamczyka, która przed laty robiła karierę w modelingu - Karolina Szymczak. Znany z wybitnych filmów i pedofilskiego skandalu polski reżyser Roman Polański również był obiektem zainteresowania Jeffreya Epsteina.

Sprawa Epsteina to jedna z największych afer ostatnich lat. Nadal wypływają nowe informacje, które wstrząsają opinią publiczną. Nie milkną pytania o to, kto jeszcze figuruje w aktach finansisty i w jakim kontekście, bo ten jest wyjątkowo ważny, jednak przejrzenie i analiza kilku milionów stron to nie lada wyzwanie.

