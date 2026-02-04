Roman Polański też jest w mailach Jeffreya Epsteina! Milioner miał SZOKUJĄCY pomysł

Roman Polański w przerażających aktach Jeffreya Epsteina

Samantha Geimer (z domu Gailey) miała w 1977 roku 13 lat. Matka zabrała ją na imprezę, gdzie została odurzona i zgwałcona przez Romana Polańskiego w posiadłości Jacka Nicholsona na Mulholland Drive.

Już wcześniej Polański wybrał ją na swoją "modelkę", a także odwiedził w jej domu. Przed Samanthą rozpostarła się wizja kariery, bo Polański był wtedy wielką gwiazdą w Hollywood. Na imprezę przyjechała z mamą, a Polański długo ją fotografował w różnych miejscach. W trakcie poił szampanem i podawał środki odurzające. Najpierw namówił ją na zdjęcia topless, potem - nagą sesję w jakuzzi. Następnie zgwałcił 13-letnią dziewczynkę w pokoju obok, a potem odwiózł do jej domu. Zszokowana dziewczynka opowiedziała o zajściu koledze, rozmowę podsłuchała jej siostra i przekazała matce, a ta udała się prosto na policję. Romanowi Polańskiemu groziło nawet 50 lat więzienia. Gdy prawnicy negocjowali ugodę, uciekł ze Stanów do Londynu i dalej do Francji, gdzie z obywatelstwem francuskim uniknął ekstradycji. Tym sposobem za podawanie alkoholu i narkotyków oraz brutalny gwałt na 13-latce spędził w więzieniu 42 dni i mógł dalej w spokoju kontynuować karierę. Ale co ma z tym wspólnego Jeffrey Epstein?

Roman Polański i Woody Allen w aktach Epsteina

W ujawnionych niedawno aktach sprawy Jeffreya Epsteina można znaleźć maile na temat Romana Polańskiego. Pojawia się tam szokujący pomysł wybielenia czynu reżysera. Epstein sugeruje że zorganizuje wystawę, a może stworzy album i portal internetowy, przedstawiające zdjęcia nieletnich dziewcząt i chłopców, od 14 roku życia, którzy wyglądają na inny wiek. Miałoby to dowodzić temu, że czasem oprawcy uprawiają seks z dziećmi bo biorą ich za dorosłych.

"Przychodzą do mnie adwokaci Polańskiego. Myślę o ufundowaniu wystawy zatytułowanej "Ustawowi". Dziewczyny i chłopcy w wieku od 14 do 25 lat, na zdjęciach, na których wyglądają nie na swój wiek. Zdjęcia młodocianych z kartotek, Photoshop, makijaż. Niektórzy ludzie idą do więzienia, bo nie potrafią określić ich prawdziwego wieku. Kontrowersyjne. Zabawne. Może to powinna być strona internetowa z licznikiem wejść?"

- pisał Epstein do kuratora sztuki Davida Rossa. Innym znanym reżyserem w aktach Epsteina jest Woody Allen, również oskarżony przez swoją córkę i byłą żonę, Mię Farrow o molestowanie dziecka. Mała Dylan miała mieć wtedy 7 lat. Polański porzucił Farrow i wyszedł za Soon-Yi Previn, co było szokujące, bo Previn była adoptowaną córką Farrow, którą Allen wychowywał. Mia Farrow w 1979 roku adoptowała dziewczynkę z Wietnamu, a rok później weszła w związek z Woodym Allenem. W 1991 roku reżyser zaczął sypiać z "córką", rok później - gdy Soon-Yi była na pierwszym roku studiów, Farrow znalazła nagie zdjęcia córki i zerwała kontakty z partnerem. Previn i Allen zapierają się, że wcześniej nie łączyły ich kontakty seksualne.

Roman Polański pojawił się także w jednym mailu z Woodym Allenem. Wymiana wiadomości Epsteina z dziennikarzem, Michaelem Wolffem, po spotkaniu z Woodym Allenem i Soon-Yi Previn, zawiera informacje, że Mia Farrow miała romans z Romanem Polańskim, kiedy była jeszcze w związku z Frankiem Sinatrą. Romans miał mieć miejsce podczas kręcenia horroru "Dziecko Rosemary", który Polański reżyserował. Mia grała główną rolę - to było w 1968 roku.

