Jej rodzice to znani sportowcy. Małgorzata Tomaszewska wspomina okrutne dzieciństwo i depresję

Małgorzata Tomaszewska o trudnych relacjach z rodzicami: Nigdy nie słyszałam "kocham cię"

Była gwiazda TVP, a dziś jedna z twarzy "Dzień dobry TVN" w podcaście "Bliżej" portalu Mamadu wyznała prawdę o swoim rodzinnym domu. Choć czuła miłość rodziców, nigdy nie usłyszała od nich dobrych słów... - Moi rodzice, bo od tego trzeba zacząć, nie mieli ciepłych domów. To były domy, w których oni byli kochani i w których była miłość. Natomiast myślę, że oni nie usłyszeli słów: "kocham cię". Ja też nie słyszałam słów "kocham cię", mimo że wiem, że moi rodzice oddadzą za mnie życie - wyznała Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z Natalią Hołownią i Martyną Wyrzykowską.

Moi rodzice w ogóle nie utrzymywali kontaktów ze swoją rodziną. Myśmy byli tylko ja, mama, tata, babcia, koniec rodziny. Nie było na święta nikogo więcej. Zresztą, babcia nie lubiła się z tatą, więc to też nie były takie spotkanie rodzinne przyjemne, tylko raczej najczęściej zakończone jakimś konfliktem. (...) Nie byłam nauczona dawania ciepła, nie byłam nauczona mówienia "kocham cię". Nie byłam uczona czytania wieczorem bajki na dobranoc. Chyba jestem pierwszą osobą w tej rodzinie, która mówi do swoich dzieci "kocham cię"

- wyznała Małgorzata Tomaszewska.

Jeżeli dziecko nie czuje miłości od rodzica, jeżeli czuje jakieś negatywne emocje, ono nie przestaje kochać rodzica, ono przestaje kochać siebie. I z tym zostaje, z tym bagażem. Potem są problemy w samoakceptacji, problemy, z którymi my dzisiaj sobie próbujemy radzić. Ja też bardzo długo nie akceptowałam siebie

- opowiedziała w podcaście.

W wywiadzie Małgorzata Tomaszewska wyznała też, że otarła się o depresję poporodową. Dziennikarka doczekała się dwójki dzieci - synek Enzo ma 8 lat. córeczka Laura właśnie skończyła 2 latka.

Ja się otarłam o depresję poporodową. To znaczy, mówię, otarłam się, bo ona nie była stwierdzona, ale myślę, że ja w niej byłam, dlatego że nie miałam ochoty umyć włosów, nie miałam ochoty wstać z łóżka, nie miałam ochoty się ubrać. Ja tylko siedziałam z dzieckiem, ale to nie był czas jakościowy - to była ilość. Cały czas byłam z tym dzieckiem. Nie potrafiłam tego mojego młodego zostawić nikomu i nie potrafiłam dać tej odpowiedzialności. I jeszcze miałam taką świadomość, że no dobrze, skoro ja teraz jestem na urlopie i nie pracuję, to moją pracą jest wychowywanie dziecka, więc moim obowiązkiem jest siedzieć 24 godziny na dobę z tym dzieckiem, bo inaczej jestem bezużyteczna. No bo przecież z jakiegoś powodu zawodowo w tej chwili nie jestem aktywna, czyli muszę być tutaj. To było złudne, to było złe. Natomiast, czy mój młody na tym stracił? Nie, chyba straciłam najbardziej ja, to znaczy zatraciłam trochę siebie, ale teraz dało mi to tę świadomość wspólnego czasu jakościowego i bardzo go doceniam i już nie jest to takie mechaniczne, jak było przez te dziewięć miesięcy. Teraz już sobie tak planuję fajnie wspólne momenty i z Laurą, i z Enzo

- opowiedziała Tomaszewska.

Małgorzata Tomaszewska usłyszała okrutne słowa jako modelka

