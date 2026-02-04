Fryzura Zenka czy suknia Danusi? Aż nie wiadomo gdzie oczy podziać! Tak państwo Martyniuk wyglądali na ślubie

Zenek Martyniuk i Danuta świętują 36 rocznicę ślubu!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie życie Martyniuków to życie w cieniu skandalu. Choć zarówno Zenek Martyniuk, jak i jego żona Danuta od jakiegoś czasu raczej stronią od afer, ścianek i ogólnie rozumianego show-biznesu. Wciąż jednak para trafia na nagłówki z powodu kolejnych afer i nagrań swego krnąbrnego syna Daniela.

Mimo co i nowych sensacji na temat syna, Danuta i Zenek Martyniuk mają też co świętować. Właśnie "stuknęło" im 36 lat od ślubu! Para dziś obchodzi rocznicę tego szczególnego dnia. A jak oni wyglądali! Przypominamy zdjęcia ślubne Martyniuków, które robią spore wrażenie! Zenek miał dość... intensywną, to chyba odpowiednie słowo, fryzurę. Danuta z kolei postawiła na perłowy makijaż i liczne, bardzo liczne, falbany. Co za czasy, co za moda!

Zdjęcia ze ślubu Zenka i Danuty Martyniuk

4 lutego 1989 ropku w Bielsku Podlaskim Zenka Martyniuka i Danutę Rolecką połączył ślub.

- Zenek przyjechał po mnie polonezem. Następnie wsiedliśmy w drugiego, weselnego już poloneza i udaliśmy się do kościoła. (...) Pamiętam, że Zenek wystąpił na naszym weselu. Niestety, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jaki utwór wykonywał

– wspominała Danuta Martyniuk w rozmowie z "Faktem". Z kolei Zenek Martyniuk mówił w rozmowie z "Super Expressem":

- Żadne z nas nigdy nie pomyślało o rozwodzie. Problemy trzeba rozwiązywać we dwoje, a nie oddzielać wszystko grubą kreską i szukać szczęścia Bóg wie gdzie. Kiedyś częściej się kłóciliśmy, ale teraz jest naprawdę dobrze. Jesteśmy ze sobą bardzo szczęśliwi Zdjęcia z niezwykłej ceremonii ślubnej Danuty i Zenka Martyników znajdziecie w galerii pod tekstem. To jak podróż w czasie!

