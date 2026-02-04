Kim jest tajemnicza Karolina z maili Jeffreya Epsteina? Ujawniamy kolejne polskie wątki!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-02-04 16:13

Wśród polskich wątków w głośnej na całym świecie aferze Jeffreya Epsteina (+66 l.) i jego przestępczej siatki pedofilskiej pojawiły się takie nazwiska modelek jak Sandra Kubicka (31 l.), Ania Jagodzińska (38 l.), Kaja Sokoła czy Karolina Szymczak (34 l.). Dotarliśmy do jeszcze jednego ciekawego wątku - Karoliny, której nazwisko utajniono ze względu na status ofiary. Kim jest tajemnicza dziewczyna o typowo polskim imieniu?

Kim jest tajemnicza Karolina z maili Jeffreya Epsteina?

Karolina pojawia się w wielu mailach milionera. Jeden z przyjaciół napisał do Jeffreya Epsteina: "To Karolina, sprawia że się uśmiecham". Epstein odpisał: "No i????". Ewidentnie zainteresował się tematem. W innych wiadomościach temat przybrał już znacznie poważniejszy ton. W kolejnych wiadomościach zlecał umówienie Karoliny na spotkanie, które zamieniło się w całą serię osobistych kontaktów, zarówno na żywo jak i w korespondencji.

Ona pisała do niego:

"Dziękuję ci Jeffrey, tak bardzo ci dziękuję! Jesteś strasznie miły.". Pojawiły się też transfery pieniędzy, o które go prosiła. "Jeffrey??? Mam duży problem. Nie zapłaciłam rachunku za telefon i mnie odcięli, mogłam tylko przyjmować połączenia. To jeszcze było w porządku, ale dziś odcięli mnie całkowicie. Nie mogę nawet odbierać telefonów i to okropne. Mówiłam ci że mój ... https://www.se.pl/temat/wojciech-fibak,tg-MMNL-wZBg-4UHr/jest w szpitalu i nie mogę go odwiedzać zbyt często i dzwonił do mnie żeby mówić jak się czuje. Możesz mi z tym pomóc??? Potrzebuję 260 dolarów żeby zapłacić rachunek jak najszybciej. Proszę Jeffrey, nie wiem co robić" - napisała Karolina.

"Nawet mi nie podziękowałaś, żadnej wdzięczności" - pisał Jeffrey Epstein do Karoliny

Jeffrey Epstein odpowiedział Karolinie:

"Nie wiem w sumie co robić... Nigdy nawet mi nie podziękowałaś kiedy tu byłaś. Teraz znowu prosisz o pomoc... Dałem ci już pięć razy bez żadnej wdzięczności w zamian".

Dziewczyna go przeprosiła i Jeffrey Epstein zlecił jej przelew na 500 dolarów. Maili o umawianiu spotkań z dziewczynami i wysyłaniu im pieniędzy jest mnóstwo. Również najbliższy współpracownik Epsteina, Janusz Banasiak, zajmował się sprowadzaniem dziewczyn z Polski i Europy wschodniej, a także wypłat dla nich w gotówce.

Kubicka, Fibak i Adamczyk z żoną odcinają się od maili Epsteina

W mailach pojawiły się też inne polskie gwiazdy - Sandra Kubicka, Ania Jagodzińska, Kasia Szymczak - najpewniej żadna z nich nawet nie wiedziała, że zwróciła na siebie uwagę seksualnego predatora! Potwierdził to przedstawiciel pary w rozmowie z "Pudelkiem":

"Państwo Adamczyk nie mają żadnego związku z tą sprawą" - napisano w oświadczeniu.

Sandra Kubicka wyznała w rozmowie z WP, że jest przerażona iż znalazła się na celowniku zboczeńca! O "komplementach" jakimi obdarzył ją Epstein mówi wprost:

- W tamtym okresie byłam dość popularną w Stanach Zjednoczonych modelką. Świadomość, że taki człowiek zwrócił na mnie uwagę i mogłam stać się jego ofiarą, jest dla mnie po prostu przerażająca i obrzydliwa. Nie znałam Jeffreya Epsteina, nigdy go nie spotkałam, a o jego istnieniu i odrażających czynach dowiedziałam się dopiero z doniesień medialnych i z dokumentu na Netflixie

- wyznała modelka Wirtualnej Polsce.

"Czy Sandra Kubicka jest jedną z twoich? Bardzo ładna, widziałem ją w Miami"

- czytamy w odtajnionym mejlu Epsteina. Faktycznie aż dreszcze przechodzą po plecach! Również Wojciech Fibak odcina się od znajomości z Jeffreyem Epsteinem, choć akurat on nie znalazł się w mailach przypadkiem. On sam, osobiście, umawiał się na spotkanie w Nowym Yorku lub Paryżu ze skompromitowanym milionerem. Dziś zapewnia, że chodziło o sztukę.

W wiadomości wysłanej od Epsteina do Fibaka w 2013 roku Jeffrey składa mu gratulacje i pyta, czy będzie w Paryżu na przełomie września i października. Fibak odpowiada: "Tak, merci. Zadzwoń kiedy chcesz! wojtek".

- Pamiętam Jeffreya Epsteina z lat 80. i 90. jako biznesmena w Nowym Jorku na Manhattanie, bo mieszkałem tam ponad 20 lat. W tym czasie spotykaliśmy się przypadkowo, sporadycznie na ulicy, w restauracjach czy na wernisażach. Podczas tych spotkań, przywitań prowadziliśmy przelotne rozmowy o sztuce czy o nieruchomościach

- powiedział w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Fibak i dodał:

- On mnie nigdy nie zapraszał na przyjęcia, które organizował, ja też nie zapraszałem go do swojego apartamentu.

Fibak w rozmowie z tvn24 wyznał, że Epstein gratulował mu, bo tego dnia serbski tenisista Novak Djokovic rozgrywał finał US Open w Nowym Jorku z Rafaelem Nadalem. Polak był wówczas "coachem" Djokovica.

Super Express Google News
