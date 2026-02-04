Kim jest tajemnicza Karolina z maili Jeffreya Epsteina? Ujawniamy kolejne polskie wątki!

Kim jest tajemnicza Karolina z maili Jeffreya Epsteina?

Karolina pojawia się w wielu mailach milionera. Jeden z przyjaciół napisał do Jeffreya Epsteina: "To Karolina, sprawia że się uśmiecham". Epstein odpisał: "No i????". Ewidentnie zainteresował się tematem. W innych wiadomościach temat przybrał już znacznie poważniejszy ton. W kolejnych wiadomościach zlecał umówienie Karoliny na spotkanie, które zamieniło się w całą serię osobistych kontaktów, zarówno na żywo jak i w korespondencji.

Ona pisała do niego:

"Dziękuję ci Jeffrey, tak bardzo ci dziękuję! Jesteś strasznie miły.". Pojawiły się też transfery pieniędzy, o które go prosiła. "Jeffrey??? Mam duży problem. Nie zapłaciłam rachunku za telefon i mnie odcięli, mogłam tylko przyjmować połączenia. To jeszcze było w porządku, ale dziś odcięli mnie całkowicie. Nie mogę nawet odbierać telefonów i to okropne. Mówiłam ci że mój ... https://www.se.pl/temat/wojciech-fibak,tg-MMNL-wZBg-4UHr/jest w szpitalu i nie mogę go odwiedzać zbyt często i dzwonił do mnie żeby mówić jak się czuje. Możesz mi z tym pomóc??? Potrzebuję 260 dolarów żeby zapłacić rachunek jak najszybciej. Proszę Jeffrey, nie wiem co robić" - napisała Karolina.

"Nawet mi nie podziękowałaś, żadnej wdzięczności" - pisał Jeffrey Epstein do Karoliny

Jeffrey Epstein odpowiedział Karolinie:

"Nie wiem w sumie co robić... Nigdy nawet mi nie podziękowałaś kiedy tu byłaś. Teraz znowu prosisz o pomoc... Dałem ci już pięć razy bez żadnej wdzięczności w zamian".

Dziewczyna go przeprosiła i Jeffrey Epstein zlecił jej przelew na 500 dolarów. Maili o umawianiu spotkań z dziewczynami i wysyłaniu im pieniędzy jest mnóstwo. Również najbliższy współpracownik Epsteina, Janusz Banasiak, zajmował się sprowadzaniem dziewczyn z Polski i Europy wschodniej, a także wypłat dla nich w gotówce.

Kubicka, Fibak i Adamczyk z żoną odcinają się od maili Epsteina

W mailach pojawiły się też inne polskie gwiazdy - Sandra Kubicka, Ania Jagodzińska, Kasia Szymczak - najpewniej żadna z nich nawet nie wiedziała, że zwróciła na siebie uwagę seksualnego predatora! Potwierdził to przedstawiciel pary w rozmowie z "Pudelkiem":

"Państwo Adamczyk nie mają żadnego związku z tą sprawą" - napisano w oświadczeniu.

Sandra Kubicka wyznała w rozmowie z WP, że jest przerażona iż znalazła się na celowniku zboczeńca! O "komplementach" jakimi obdarzył ją Epstein mówi wprost:

- W tamtym okresie byłam dość popularną w Stanach Zjednoczonych modelką. Świadomość, że taki człowiek zwrócił na mnie uwagę i mogłam stać się jego ofiarą, jest dla mnie po prostu przerażająca i obrzydliwa. Nie znałam Jeffreya Epsteina, nigdy go nie spotkałam, a o jego istnieniu i odrażających czynach dowiedziałam się dopiero z doniesień medialnych i z dokumentu na Netflixie

- wyznała modelka Wirtualnej Polsce.

"Czy Sandra Kubicka jest jedną z twoich? Bardzo ładna, widziałem ją w Miami"

- czytamy w odtajnionym mejlu Epsteina. Faktycznie aż dreszcze przechodzą po plecach! Również Wojciech Fibak odcina się od znajomości z Jeffreyem Epsteinem, choć akurat on nie znalazł się w mailach przypadkiem. On sam, osobiście, umawiał się na spotkanie w Nowym Yorku lub Paryżu ze skompromitowanym milionerem. Dziś zapewnia, że chodziło o sztukę.

W wiadomości wysłanej od Epsteina do Fibaka w 2013 roku Jeffrey składa mu gratulacje i pyta, czy będzie w Paryżu na przełomie września i października. Fibak odpowiada: "Tak, merci. Zadzwoń kiedy chcesz! wojtek".

- Pamiętam Jeffreya Epsteina z lat 80. i 90. jako biznesmena w Nowym Jorku na Manhattanie, bo mieszkałem tam ponad 20 lat. W tym czasie spotykaliśmy się przypadkowo, sporadycznie na ulicy, w restauracjach czy na wernisażach. Podczas tych spotkań, przywitań prowadziliśmy przelotne rozmowy o sztuce czy o nieruchomościach

- powiedział w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Fibak i dodał:

- On mnie nigdy nie zapraszał na przyjęcia, które organizował, ja też nie zapraszałem go do swojego apartamentu.

Fibak w rozmowie z tvn24 wyznał, że Epstein gratulował mu, bo tego dnia serbski tenisista Novak Djokovic rozgrywał finał US Open w Nowym Jorku z Rafaelem Nadalem. Polak był wówczas "coachem" Djokovica.

