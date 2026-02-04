Nowy Alert RCB. Pilny apel dla mieszkańców 12 województw Polski!

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-02-04 17:29

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ważny komunikat do mieszkańców kilkunastu województw. W dniach 4 i 5 lutego 2026 roku prognozowane są bardzo trudne warunki atmosferyczne. Głównym zagrożeniem jest marznący deszcz, który może prowadzić do powstawania niebezpiecznej gołoledzi. Które regiony są zagrożone?

Alert RCB dla większości Polski

Autor: Redakcja Informacyjna AI / RCB (kółeczko)/ Materiały prasowe

Alert RCB. Gdzie obowiązuje ostrzeżenie przed gołoledzią?

Ostrzeżenie o następującej treści: "Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" zostało wysłane w środę, 4 lutego do odbiorców na terenie aż 12 województw, choć w niektórych z nich dotyczy tylko wybranych powiatów. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy następujących regionów:

  • województwo zachodniopomorskie;
  • województwo pomorskie;
  • województwo warmińsko-mazurskie;
  • województwo podlaskie;
  • województwo lubuskie;
  • województwo wielkopolskie;
  • województwo kujawsko-pomorskie;
  • województwo mazowieckie;
  • województwo łódzkie;
  • województwo świętokrzyskie (powiaty: konecki, skarżyski);
  • województwo lubelskie (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski);
  • województwo dolnośląskie (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).
Alert RCB 4-5.02.2026

Autor: RCB/ Materiały prasowe

Gołoledź i marznący deszcz. Jak zachować bezpieczeństwo?

Służby apelują o rozwagę i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim, jeśli to możliwe, należy ograniczyć poruszanie się pieszo i samochodem do absolutnego minimum. Piesi powinni wybierać obuwie z antypoślizgową podeszwą i poruszać się powoli, stawiając krótkie kroki, co pomaga utrzymać równowagę na śliskiej nawierzchni. Należy unikać chodzenia pod budynkami, z których zwisają sople lodu.

Kierowcy również muszą zachować wzmożoną czujność. Kluczowe jest zmniejszenie prędkości i znaczne zwiększenie dystansu od poprzedzającego pojazdu, ponieważ droga hamowania na oblodzonej jezdni jest wielokrotnie dłuższa. Należy unikać gwałtownych manewrów, hamowania i przyspieszania. Warto również zadbać o otoczenie swojego domu – właściciele posesji powinni zabezpieczyć chodniki i podjazdy, posypując je piaskiem lub solą. 

