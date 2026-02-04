Alert RCB. Gdzie obowiązuje ostrzeżenie przed gołoledzią?

Ostrzeżenie o następującej treści: "Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" zostało wysłane w środę, 4 lutego do odbiorców na terenie aż 12 województw, choć w niektórych z nich dotyczy tylko wybranych powiatów. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy następujących regionów:

województwo zachodniopomorskie;

województwo pomorskie;

województwo warmińsko-mazurskie;

województwo podlaskie;

województwo lubuskie;

województwo wielkopolskie;

województwo kujawsko-pomorskie;

województwo mazowieckie;

województwo łódzkie;

województwo świętokrzyskie (powiaty: konecki, skarżyski);

województwo lubelskie (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski);

województwo dolnośląskie (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).

Gołoledź i marznący deszcz. Jak zachować bezpieczeństwo?

Służby apelują o rozwagę i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim, jeśli to możliwe, należy ograniczyć poruszanie się pieszo i samochodem do absolutnego minimum. Piesi powinni wybierać obuwie z antypoślizgową podeszwą i poruszać się powoli, stawiając krótkie kroki, co pomaga utrzymać równowagę na śliskiej nawierzchni. Należy unikać chodzenia pod budynkami, z których zwisają sople lodu.

Kierowcy również muszą zachować wzmożoną czujność. Kluczowe jest zmniejszenie prędkości i znaczne zwiększenie dystansu od poprzedzającego pojazdu, ponieważ droga hamowania na oblodzonej jezdni jest wielokrotnie dłuższa. Należy unikać gwałtownych manewrów, hamowania i przyspieszania. Warto również zadbać o otoczenie swojego domu – właściciele posesji powinni zabezpieczyć chodniki i podjazdy, posypując je piaskiem lub solą.

