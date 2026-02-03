Kolejny polski wątek w ujawnionych aktach Epsteina! Kim jest Adrianna Mucińska Ross?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-03 21:46

Ujawnienie ogromnej bazy akt Jeffreya Epsteina przez amerykański Departament Sprawiedliwości wywołało międzynarodową burzę. Teraz do tej sensacji dołączają polskie nazwiska! Super Express dotarł do kolejnych informacji o Polakach, którzy pojawiają się w dokumentach finansisty oskarżanego o poważne przestępstwa. Kim jest Adrianna Mucińska Ross?

Akta Epsteina budzą ogromne poruszenie. Z kolejnych ujawnianych stron (a jest ich aż 3 miliony!) wypływają nazwiska znanych osób, które pojawiają się w amerykańskich dokumentach w najróżniejszych kontekstach. Co ciekawe, nie brakuje tam polskich wątków. Najpierw wymieniono nazwiska takich osób jak Sandra Kubicka i Wojciech Fibak, ale to dopiero początek.

W tamtym okresie byłam dość popularną w Stanach Zjednoczonych modelką. Świadomość, że taki człowiek zwrócił na mnie uwagę i mogłam stać się jego ofiarą, jest dla mnie po prostu przerażająca i obrzydliwa. Nie znałam Jeffreya Epsteina, nigdy go nie spotkałam, a o jego istnieniu i odrażających czynach dowiedziałam się dopiero z doniesień medialnych i z dokumentu na Netflixie - wyznała Sandra w rozmowie z WP. 

Polacy w skandalicznych aktach Epsteina

Nowe polskie nazwiska w aktach Epsteina, do których dotarliśmy:

  • Anna Jagodzińska – jedna z najbardziej znanych polskich supermodelek, pojawia się w mailach w kontekście korespondencji o kontraktach i agencjach.
  • Kaja Sokoła – modelka, która wcześniej oskarżała Harveya Weinsteina, także pojawia się w e-mailach, w których ktoś dzieli się "złymi przeczuciami" co do niej. 
  • Karolina Szymczak – żona aktora Piotra Adamczyka. Jej nazwisko pojawia się w dokumentach przy omawianiu zdjęć z sesji z 2013 roku.
  • Alex Przetakiewicz – syn projektantki Joanny Przetakiewicz i obecny szef marki modowej, którego nazwisko też przewija się w korespondencji, jednak bez szczegółów.
  • Mariana Idźkowska – modelka, z którą Epstein miał bardziej osobistą korespondencję i spotkania, co skłoniło ją do usunięcia konta na Instagramie po publikacji akt.

Co ważne podkreślenia, samo pojawienie się nazwiska w aktach nie oznacza niczego złego. Często chodzi o e-maile, wzmianki lub zdjęcia w dyskusjach mailowych, a niekoniecznie o potwierdzone kontakty czy udział w przestępstwach. Dokumenty zawierają ogromną liczbę stron, maili, zdjęć i nagrań. Wymagają skrupulatnej analizy! Pojawia się w nich jeszcze jedno polskie nazwisko - Marianna Mucińska Ross.

Kim jest Adrianna Mucińska Ross?

Adrianna Mucińska Ross to polska modelka, która w 2002 r. przyjechała do USA. Miała 19 lat i wkrótce trafiła do otoczenia kontrowersyjnego Jeffreya Epsteina. W aktach sprawy figuruje jako jedna z najbliższych współpracowniczek Epsteina i Ghislaine Maxwell. Miała pełnić rolę asystentki, rekruterki i organizować codzienne życie w jego rezydencjach.

Ofiary twierdziły, że witała nieletnie dziewczęta i prowadziła je na "masaże", które kończyły się nadużyciami. Epstein opisał ją jako osobę, która mu "układała życie". Mimo licznych zeznań nigdy nie została osądzona. Otrzymała immunitet w ramach umowy Non-Prosecution Agreement i dziś mieszka z mężem w Miami, unikając medialnego rozgłosu.

Teraz jednak jej nazwisko znalazło się w centrum skandalu! Jej historię kilka tygodni temu opowiedział Piotr Krysiak.

