Michał Wiśniewski szuka winnego stłuczki. O kierowcy mówi wprost: morderca!

Lider zespołu Ich Troje Michał Wiśniewski przeżył chwile grozy na jednej z najruchliwszych arterii stolicy. W sobotni wieczór, 31 stycznia 2026 r., muzyk, jadąc na lotnisko Chopina na Galę Dobroczynności Fundacji Kochaj Życie wypożyczonym samochodem, został uderzony przez rozpędzone do 200 km/h BMW, którego kierowca uciekł jakby nigdy nic. Teraz Wiśniewski apeluje o pomoc w odnalezieniu pirata drogowego!

Co się stało?

Do zdarzenia doszło na Alejach Jerozolimskich - przed zjazdem na Mokotów w kierunku centrum Warszawy. Wszystko wydarzyło się około godziny 19. Według Wiśniewskiego to cud, że nie doszło do tragedii! Czarny samochód z warszawskimi numerami z impetem przerysował bok auta artysty i błyskawicznie odjechał, zanim wokalista zdążył zareagować.

Jadąc na lotnisko Chopina, miałem, można powiedzieć, stłuczkę. Kierowca BMW na warszawskich numerach, pędząc, szacuję, że około 200 km na godzinę, uderzył w mój samochód i przerysował mi bok. Odbił się ode mnie, opanował samochód i pojechał dalej. Nie zatrzymał się - grzmiał Wiśniewski w pełnej emocji relacji.

Muzyk sam próbował zatrzymać pirata drogowego, dając mu długimi światłami sygnały do zatrzymania, ale bez rezultatu. Jakby tego było mało, policja, zdaniem artysty, który zgłosił zdarzenie, zareagowała bez entuzjazmu. Zamiast błyskawicznego pościgu funkcjonariusze zasugerowali gwiazdorowi zgłoszenie się do wydziału ruchu drogowego, by sprawdzić monitoring. Według Wiśniewskiego to zwłoka, która może kosztować czyjeś życie.

Nie chcę nawiązywać do ostatniego wypadku, gdzie zginęła rodzina, ale to są jadący mordercy - dodał piosenkarz.

Wiśniewski apeluje o pomoc w znalezieniu pirata drogowego!

Rozgoryczony muzyk zaapelował do internautów i świadków, prosząc, by, jeśli ktoś widział czarne BMW, zostało to zgłoszone na policję. Wiśniewski jest przekonany, że kierowca, który pędził jak szalony przez miasto i uciekł po kolizji, musi się tym wkrótce pochwalić.

Zwracam się do wszystkich, którym ten morderca, bo jeżeli jeszcze nie jest, to za chwilę na pewno będzie, to jest tylko kwestia czasu, jadąc 200 km/h przez miasto, uderzając samochód i zbiegając z miejsca wypadku, bo nie mogło być tak, że on tego nie poczuł, musi się tym pochwalić - mówił lider Ich Troje, apelując o współpracę i ostrożność na drogach.

Fani artysty ruszyli z komentarzami i udostępnieniami, licząc, że nagłośnienie sprawy doprowadzi do ujęcia pirata drogowego. Myślicie, że jest szansa na powodzenie?

