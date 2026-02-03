Ryszard Rynkowski za wcześnie wrócił na scenę? Sylwia Peretti komentuje. "Pochował drugą żonę. Żałoba nie ma terminu ważności"

Aga Kwiatkowska
2026-02-03 16:31

Ryszard Rynkowski kilka miesięcy temu po raz drugi został wdowcem, a już 21 stycznia tego roku zdecydował się wrócić do koncertowania. Nie wszystko poszło zgodnie z planem, a kolejny show został odwołany. Powrót Rynkowskiego na scenę teraz skomentowała Sylwia Peretti, która na własnej skórze doświadczyła, czym jest żal po stracie najbliższej osoby. Co napisała?

Edyta Rynkowska, druga żona Ryszarda Rynkowskiego, zmarła nagle 18 września 2025 roku w wieku 52 lat. Ustalenia prokuratury wykluczyły udział osób trzecich,  śmierć partnerki piosenkarza nastąpiła z przyczyn naturalnych i wynikała z choroby. Dla wokalisty tragedia był powtórką z tego, co wydarzyło się wiele lat wcześniej. Pierwsza żona gwiazdora, Hanna, zmarła w 1996 roku na raka piersi. Z obiema Rynkowski spędził około 20 lat, z obiema doczekał się po jednym dziecku.

Po śmierci Edyty piosenkarz wycofał się z życia artystycznego, zresztą już wcześniej nie występował - wszystko przez wypadek, jaki miał spowodować, będąc pod wpływem alkoholu. 4 miesiące po pogrzebie ukochanej wokalista zdecydował się jednak na powrót na scenę. To okazało się złą decyzją, ponad jego siły. Kolejny koncert został odwołany. 

Peretti o Rynkowskim. Ma dla niego wiele zrozumienia

Teraz o tragedii Rynkowskiego, jego żałobie i feralnym koncercie napisała Sylwia Peretti. Gwiazda telewizji żałobę poznała na własnej skórze - w lipcu 2023 r. straciła bowiem dorosłego syna. Patryk jechał autem - ni dość, że po alkoholu, to jeszcze o wiele za szybko. W wyniku wypadku, do którego doszło w Krakowie, podniósł śmierć i on, i trzech pasażerów, których przewoził.

Na tej scenie nie stoi "temat do dyskusji". Stoi człowiek. Artysta z historią, z bólem, z żałobą, która nie kończy się po kilku tygodniach. Kilka miesięcy temu Ryszard Rynkowski pochował drugą żonę. Żałoba nie ma terminu ważności. Choroba nie znika na zawołanie. A mimo to - wyszedł do ludzi - napisała Peretti na swoim profilu na Instagramie.

I dodała:

Łatwo jest oceniać z bezpiecznej odległości. Łatwo jest pisać te straszne komentarze, gdy nie trzeba dźwigać cudzego ciężaru. Trudniej zdobyć się na ciszę. Jeszcze trudniej - na empatię. Ten koncert odbił się echem w mediach. Nie dlatego, że był "słaby". Dlatego że był prawdziwy. Dla mnie to przede wszystkim człowiek. A dopiero potem - świetny artysta.

Peretti ma rację? Jej żałoba wciąż daje o sobie znać, a pamięć o stracie nadal jest żywa. Ostatnio gwiazda zdecydowała się ponownie uhonorować zmarłego syna i wykonała sobie tatuaż z jego datą i godziną urodzenia.

