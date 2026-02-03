Trzy auta zderzyły się na Pomorzu 03.02.2026

Wtorkowy poranek 3 lutego na drogach powiatu chojnickiego okazał się niezwykle niebezpieczny. W Doręgowicach doszło do groźnego wypadku, w którym zderzyły się aż trzy pojazdy: BMW, Opel oraz Volkswagen. Jak informują funkcjonariusze, na ten moment wszystko wskazuje na to, że winę za całe zdarzenie ponosi najmłodszy z uczestników, czyli 19-letni kierujący BMW. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, a droga przez długi czas była zablokowana. Policjanci prowadzą czynności, które mają na celu precyzyjne odtworzenie przebiegu zdarzeń i wskazanie ostatecznej przyczyny wypadku.

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami policjantów pracujących na miejscu, dramat na drodze wojewódzkiej nr 212 rozegrał się z powodu nadmiernej prędkości. 19-letni mieszkaniec gminy Chojnice, który kierował BMW, jadąc w stronę Chojnic, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W efekcie stracił panowanie nad swoim samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i z impetem uderzył w prawidłowo jadącego Opla.

Siła zderzenia była na tyle duża, że Opel, którym kierowała 51-letnia mieszkanka Chojnic, został zepchnięty na bok i zderzył się z kolejnym pojazdem – Volkswagenem. Za jego kierownicą siedział 31-letni mieszkaniec gminy Kamień Krajeński. W ten sposób błąd jednego kierowcy doprowadził do karambolu z udziałem trzech samochodów.

Poważne konsekwencje dla 19-latka. Policja apeluje o rozsądek

Skutki zdarzenia okazały się bardzo poważne. Na miejsce wezwano karetki pogotowia, które udzieliły pomocy poszkodowanym. Do szpitala przewiezieni zostali kierowcy Opla i Volkswagena oraz ich pasażerowie. Odniesione przez nich obrażenia wymagały hospitalizacji.

Dla młodego kierowcy BMW brawurowa jazda zakończyła się natychmiastowymi i dotkliwymi konsekwencjami. Policjanci na miejscu zatrzymali mu prawo jazdy. Funkcjonariusze zabezpieczyli także dowody rejestracyjne wszystkich rozbitych pojazdów.

Przy okazji tego zdarzenia policja po raz kolejny apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Chwila nieuwagi lub brawury może prowadzić do tragedii, której skutki odczuwalne są przez wiele osób.

