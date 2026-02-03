Agnieszka Burzyńska przeszła przez piekło choroby. Teraz wyznaje: "To też mój debiut z włosami"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-02-03 15:01

Jedna z najbardziej znanych dziennikarek zajmujących się polityką, Agnieszka Burzyńska, przeszła niedawno przez niewyobrażalny dramat. Dosłownie walczyła o życie, przez kilka miesięcy była w śpiączce. Niedawno wróciła do pracy, a teraz zadebiutowała w nowym programie. I jak napisała w sieci: "To też mój debiut z włosami".

Agnieszka Burzyńska przez lata była jedną z najostrzejszych dziennikarek, przed której ostrymi pytaniami drżeli politycy. Niestety, jakiś czas temu musiała zmierzyć się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na szczęście wygrała walkę o życie i to dosłownie! Niedawno udzieliła poruszającego wywiadu, w którym wyznała, co ją spotkało. Jak przyznała, była już "na tamtym świecie już jedną nogą, a praktycznie dwoma". - Chorowałam od dawna, ale zawsze lekceważyłam objawy. Myślałam, że jakoś to będzie. Nie zdawałam sobie sprawy, jak poważna jest sytuacja - tłumaczyła. A sytuacja stawała się coraz gorsza.

- Samo zdrowie mi powiedziało, że tego wina i tego prosecco było trochę za dużo… bo w pewnym momencie bardzo ciężko zachorowałam. (...) Później doszła żółtaczka. Żółte oczy. I tak pracowałam, bo zawsze mówiłam, że do pracy muszę iść”. (...) Trwałam, trwałam… dopóki zdrowie nie powiedziało: dziękuję, dalej nie pojedziemy. Trafiłam do szpitala - przyznała. Jak mówiła w szpitalu spędziła cztery miesiące, a jej rodzina była zrozpaczona sytuacją. Dziennikarka była w śpiączce, zupełnie nie świadoma tego, co przeżywają jej bliscy, a jak sama opowiedziała we wspomnianym wywiadzie, którego udzieliła Kanałowi Zero, jej dzieci już się z nią pożegnały. Gdy w końcu się wybudziła, zupełnie nie widziała, co się z nią działo. 

Musiała uczyć się wszystkiego od nowa, wrócić do życia. Nawet najprostsze czynności były dla niej wyzwaniem. Poddała się rehabilitacji, a ta była dla niej bolesna. Jednak mimo bólu i przeciwności walczyła. Od niedawna Agnieszka Burzyńska wróciła do działania i zaczęła współpracę z Kanałem Zero, a teraz pojawiła się jako gość w nowym programie "Przekaz dnia".

W sieci odniosła audycji w poruszający sposób: - To też mój debiut z włosami - napisała dodając do tych słów emotkę przedstawiającą uśmiech. Faktycznie, w ostatnim czasie, gdy pojawia się publicznie, zawsze była w nakryciu głowy, najczęściej fantazyjnie wywiązanej chuście niczym turbanie, do tego zakładała wyrazistą biżuterię. 

Agnieszka Burzyńska przeszła poważne problemy zdrowotne
21 zdjęć
Borowski OSTRO: Putin od początku GRA NA NOSIE Trumpowi. PiS jest więźniem miłości do Trumpa!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki