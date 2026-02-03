Marszałek Czarzasty zaprosił do Sejmu Olbrychskiego z żoną. Wyjątkowe spotkanie w ważnej sprawie

Przypomnijmy, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Andrzeja Wajdy. - Skalą artystycznych dokonań i jakością obywatelskiej postawy jego dzieła plasują go wśród najwybitniejszych twórców kultury polskiej XX i początków XXI w. Swą twórczością zbudował pomost pomiędzy „polskim czasem przeszłym” a teraźniejszością i przyszłością – zaznaczono w uchwale Senatu. Oprócz filmowca Rok rok 2026 został ogłoszony także Rokiem Miasta Gdyni, Rokiem Jerzego Giedroycia, Rokiem Błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej oraz Rokiem Robotniczego Protestu Czerwca 1976.

Andrzej Wajda stworzył takie dzieła kina jak: „Człowiek z marmuru”, „Ziemia obiecana”, "Katyń", "Pan Tadeusz" , które na stałe zapisały się w historii polskiego kina, ale też utworów bardziej kameralnych. W swoich dziełach nieraz wzorował się na wielkich malarzach, takich jak Jacek Malczewski, Andrzej Wróblewski, na całej tradycji XX-wiecznego malarstwa polskiego oraz, do pewnego stopnia z dystansem, na Janie Matejce, przywoływanym na przykład w „Krajobrazie po bitwie”. Był laureatem Oscara za dorobek życia i Złotej Palmy w Cannes za „Człowieka z żelaza”.

Uczczą pamięć o Andrzeju Wajdzie w Sejmie. Olbrychski z żoną zaproszeni do działania

W związku z tym szykuje się wiele ciekawych wydarzeń związanych z tym jubileuszem, a jedno z nich odbędzie się już niebawem w Sejmie. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty już poczynił przygotowania i zaprosił do udziału w ciekawej akcji wybitnego aktora, czyli Daniela Olbrychskiego.

Daniel Olbrychski wraz z żoną pojawili się w Sejmie, by spotkać się z zespołem wyznaczonym do organizacji 100. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy, która przypada w tym roku. Kilka dni wcześniej Włodzimierz Czarzasty osobiście rozmawiał z małżeństwem Olbrychskich i zaproponował im coś wyjątkowego – wielką fetę z okazani urodzin Andrzeja Wajdy w murach parlamentu!

Jak dowiedział się "Super Express" Sejm i Senat wspólnie organizują jubileusz mistrza kina, a uroczystość odbędzie się w świeżo odremontowanej, reprezentacyjnej Sali Kolumnowej. Kiedy uroczystość się odbędzie? Dokładnie w dniu przypadającej 100. rocznicy urodzin mistrza Wajdy, czyli 6 marca 2026 roku. Gości ma być kilkuset, a wśród nich najwięksi aktorzy, znani dziennikarze i ludzie kultury. Gospodarzami wydarzenia będą marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z WIZYTY OLBRYCHSKIEGO Z ŻONĄ W SEJMIE