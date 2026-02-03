Marek Borowski pojawił się w programie na żywo. Uwagę zwróciła jego lewa ręka

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-02-03 11:39

Marek Borowski to znany polityk, który obecnie zasiada w Senacie, a dawniej był posłem i marszałkiem Sejmu. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej był gościem porannego programu "Express Biedrzyckiej". Już na początku spotkania prowadząca zwróciła uwagę na jego rękę. Okazało się, że polityk doznał kontuzji!

i

Autor: Super Express

Marek Borowski chętnie udziela się w mediach, jest bardzo aktywnym politykiem i często komentuje bieżące sprawy. Nie inaczej było i tym razem. Senator Koalicji Obywatelskiej został zaproszony do programu "Express Biedrzyckiej". Zanim jednak prowadząca zadała swojemu rozmówcy pierwsze pytanie, od razu zwróciła uwagę na jego kondycję. Otóż w oczy wrzucała się... ręka senatora Borowskiego, a właściwie założona na nią orteza. Czyżby coś różnego stało się z politykiem? - Od razu uspokajamy, że pan marszałek jest cały i zdrowy, a tylko troszeczkę połamany, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze - powiedziała prowadząca. Dodają, że w obecnej sytuacji pogodowej z pewnością kontuzja może wywoływać dyskomfort. To prawda, nie dość, że zima rozgościła się na dobre, to dodatkowo wiedząc, że już mamy kłopot z jedną ręką, musi jeszcze bardziej uważać, choćby na śliskich chodnikach. 

Nie wiadomo, co konkretnie stało się Borowskiemu, ale kiedyś był on zapalonym sportowcem. Przed laty grał w siatkówkę, a jak wspominał w jednym z wywiadów lubi także grać w kręgle, bilard, szachy czy w brydża. Jeśli chodzi o hobby to pasjami Marka Borowskiego są łamigłówki logiczne, bowling, , polityk jest też miłośnikiem muzyki poważne i twórczość Stanisława Lema. 

Kim jest Marek Borowski?

Borowski urodził się 4 stycznia 1946 r. w Warszawie. W 1968 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. W latach 1968–1982 pracował w Domach Towarowych „Centrum” w Warszawie, zajmował stanowiska od sprzedawcy do głównego specjalisty. W okresie 1982–1991 był wicedyrektorem, dyrektorem departamentu w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego, a następnie wiceministrem tego resortu. W latach 1993–1994 pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. Od 1995 do 1996 r. zajmował stanowisko Szefa Urzędu Rady Ministrów. W latach 2006–2007 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W Senacie X kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Jest członkiem honorowym Bractwa Kawalerów Gutenberga i Rotary Club.

MAREK BOROWSKI