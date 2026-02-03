Hołownia pokazał się w kapeluszu. Znany projektant grzmi: Doradzam odłożyć kapelusz na górną półkę w szafie

Szymon Hołownia, wielu politycznych zawirowaniach, zaskoczył swoich sympatyków nowym wizerunkiem.

Z okazji 50. urodzin, które będzie obchodził w tym roku, Hołownia nabył kapelusz, który zamierza nosić z godnością.

Projektant mody, Daniel Jacob Dali, ocenił, że kapelusz postarza Hołownię i doradził mu odłożenie go na dekadę.

Szymon Hołownia jeszcze do niedawna był jednym z najpopularniejszych polityków. Szturmem zdobył serca Polaków jako marszałek Sejmu, a transmisje prowadzonych przez niego obrad biły rekordy popularności. Idąc za ciosem chciał sięgać wyżej i w 2025 roku zdecydował się na start w wyborach prezydenckich, zdobył 5,38 proc. głosów, zajmując tym samym dopiero szóstą lokatę w pierwszej turze wyborów, dając się wyprzedzić m.in. Magdalenie Biejat i Adrianowi Zandbergowi.

Gdy było coraz bliżej do zmiany na fotelu marszałka Sejmu, gruchnęły wieści, że Hołownia zamierza starać się o lukratywną funkcję w ONZ, starał się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Niestety, nic z tego nie wyszło. Co więcej, polityk zapowiedział, że nie zamierza też ubiegać się o ponowny wybór na lidera Polski 2050, partii, którą zakładał z wielkim zaangażowaniem i energią. Jego następczynią została wybrana minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

CZYTAJ: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Rodzina: rodzice, mąż, dzieci. Jest spokrewniona z prof. Nałęczem? W sieci piszą, że to jego synowa!

Zmiana pozycji na politycznej scenie najwyraźniej sprawiła, że Szymon Hołownia zdecydował się na pewną zmianę w wizerunku. I zaszokował sympatyków zdjęciem w... kapeluszu! Jak sam przyznał, zrobił to specjalnie, a powód jest nie byle jaki:

Z okazji wejścia w rok 50. urodzin, dojrzałem do poważnej decyzji: nabyłem pierwszy w życiu kapelusz. Będę go nosił z godnością, kłaniał się nim damom, zbierał doń gotówkę, a nade wszystko - wyglądał na swój wiek. Ula dała lajka - napisał.

Kapelusz postarza Hołownię!? Projektant mody wyraził się jasno!

O to, czy kapelusz pasuje Szymonowi Hołowni, zapytaliśmy specjalistę od mody, czyli projektanta, Daniela Jacoba Dalego. Jego zdaniem polityk powinien jeszcze poczekać, zanim zacznie nosić takie nakrycie głowy:

- Zdecydowanie lepiej wygląda bez takiego nakrycia głowy, które dodaje mu tylko niepotrzebnie lat. W swojej fryzurze na „jeża” którą nosi bardziej zwraca uwagę niż w kapeluszu. Jak to w modzie, trzeba mieć wyczucie, a tu go po prostu zabrakło. Także doradzam odłożyć kapelusz na górną półkę w szafie i poczekać jeszcze dekadę - ocenił Dali.

NIŻEJ ZOBACZYSZ ZDJĘCIA, KTÓRE POKAZUJĄ, JAK NOSI SIĘ HOŁOWNIA