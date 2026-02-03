Piekło na 60 metrach! Kolejka widokowa przestała działać, turyści zjeżdżali na linie!

W brazylijskim kurorcie Balneario Camboriu dziesiątki turystów utknęły na panoramicznej wieży widokowej.

Super Gyro Tower zepsuła się, pozostawiając pasażerów zawieszonych 60 metrów nad ziemią na dwie godziny.

W akcji ratunkowej ewakuowano około 40 osób, a przyczyna awarii to przerwa w dostawie prądu – co dalej z popularną atrakcją?

Do dramatycznych wydarzeń w brazylijskim kurorcie doszło w piątek, 30 stycznia. Jak podaje "Metro", dziesiątki osób jechały ruchomą panoramiczną wieżą widokową w nadmorskim mieście Balneario Camboriu. Nagle przygoda zmieniła się w koszmar, ponieważ Super Gyro Tower w jednej chwili przestało działać. Andre de Oliveira Couto, który podróżował atrakcją wraz z rodziną, powiedział, że kolejka zaczęła powoli opadać, po czym zadrżała i zatrzymała się w miejscu.

Brazylia. Turyści zawiśli 60 metrów nad ziemią

Po mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym widać, jak wysoko nad miastem zawiśli pasażerowie. Słychać też na nim krzyki i płacz. W sumie, razem z pracownikami wieży, trzeba było ewakuować około 40 osób. Do akcji wkroczyły ekipy ratowników, które dostały się na górę, po czym każdą z osób powoli i pojedynczo, spuszczały na linie w dół.

Dwie godziny na wysokości

Zwiedzający relacjonowali, że osoby przebywające w kabinie czekały przez długi czas, mając ograniczone informacje na temat ewakuacji. "Byliśmy tam na górze jakieś dwie godziny" - mówił jeden z pasażerów. "Pracownicy parku poinformowali później, że blokada bezpieczeństwa atrakcji została automatycznie uruchomiona po awarii zasilania" - przekazało "Metro".

Serwis przypomina, że Super Gyro Tower, otwarta z wielką pompą trzy miesiące temu, może przewieźć do 50 osób na raz i obsługuje około 300 przejazdów dziennie, oferując panoramiczne widoki z wysokości prawie 300 metrów nad poziomem morza. "Przedstawiciele Parque Unipraias poinformowali, że wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Potwierdzili również, że atrakcja przejdzie prace konserwacyjne".

🚨🔵 Um problema técnico deixou cerca de 40 pessoas entre turistas e trabalhadores retidas por mais de duas horas no topo da Super Gyro Tower, atração recém inaugurada do Parque Unipraias, em Balneário Camboriú (SC). O grupo entrou no brinquedo por volta das 12h50 e uma queda de… pic.twitter.com/UR21REWXoS— Jornal Razão (@jornalrazao) January 31, 2026