Awaria kolejki na Kasprowy Wierch! Są nowe doniesienia

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-09-21 10:00

W ten weekend wielu turystów w Zakopanem przeżyło niemałe rozczarowanie! Przed południem doszło do awarii słynnej kolejki na Kasprowy Wierch. Nie działało zasilanie. Usterka została już na szczęście usunięta. Od godziny 14. w sobotę, 20 września turyści znów mogli wjeżdżać na Kasprowy przy pomocy kolejki linowej.

Kolejka na Kasprowy Wierch

Autor: Getty Images Wjazd kolejką na Kasprowy Wierch zapiera dech w piersi.

Kolejka linowa na Kasprowy Wierch już działa po awarii zasilania

Jeszcze w sobotę po południu wznowiono kursowanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch, która wcześniej przez ponad dwie godziny była unieruchomiona z powodu awarii zasilania. Jak poinformowały Polskie Koleje Linowe, usterkę usunięto około godziny 14.00. Do awarii doszło o godzinie 11.50. Przez ten czas kolejka nie mogła przewozić turystów, co spowodowało utrudnienia w jednym z najbardziej obleganych punktów Tatr. PKL przeprosiły za niedogodności, zapewniając jednocześnie, że klienci, którzy zrezygnują z przejazdu z powodu opóźnienia, otrzymają pełny zwrot kosztów biletów. „Usterka została usunięta. Ruch kolei został wznowiony. Pierwszeństwo wjazdu mają klienci online zgodnie z kolejnością biletów” – przekazała rzeczniczka PKL, Marta Grzywa.

Tłumy w górach. Awaria w pechowym momencie

Awaria miała miejsce w dzień wyjątkowo sprzyjającej pogody. W Tatrach od rana panowały słoneczne i ciepłe warunki, co przyciągnęło tłumy turystów. Wszystkie bilety na przejazd kolejką zostały wykupione jeszcze przed weekendem. Na popularnych szlakach tworzyły się kolejki chętnych do wejścia na szczyty – m.in. na Rysy, kopułę Giewontu, Świnicę i w rejonie Orlej Perci. Dodatkowo, wszystkie miejsca parkingowe na niedzielę przy wejściu do Doliny Rybiego Potoku, prowadzącej do Morskiego Oka, zostały wcześniej zarezerwowane. Kolej linowa na Kasprowy Wierch to jedna z największych atrakcji turystycznych w Tatrach. Codziennie przewozi setki osób, które chcą szybko dostać się na wysokość blisko 2000 m n.p.m. Tym razem jednak turyści musieli uzbroić się w cierpliwość.

Super Express Google News
Sonda
Czy ruch turystyczny w Tatrach powinien zostać ograniczony?
Wierzbówka kiprzyca w Tatrach
TATRY
KOLEJKA NA KASPROWY
KASPROWY WIERCH