Niemcy na Księżycu! Europejska Agencja Kosmiczna ujawnia

Przedstawicielka Europejskiej Agencji Kosmicznej dla PAP: Niemiec jako pierwszy Europejczyk poleci na Księżyc

"Mały krok dla człowieka, wielki skok dla ludzkości" - te słowa wypowiedział amerykański astronauta Neil Armstrong, który 21 lipca 1969 roku podczas misji Apollo jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu. Potem Srebrny Glob nawiedziło jeszcze 11 innych kosmonautów, ostatni w 1971 roku. Czemu od tamtej pory ludzie ani razu nie byli na Księżycu, choć przecież technika poszła do przodu w niewyobrażalnym stopniu? Na ten temat krążą nawet spiskowe teorie dziejów, zgodnie z którymi żadnego człowieka na naszym naturalnym satelicie nigdy nie było i wszystko sfingowano, by w dobie Zimnej Wojny pokazać światu, zwłaszcza ZSRR, wielkość Ameryki. Teraz, ponad pół wieku po ostatniej misji Apollo, temat załogowego lotu na Księżyc wraca - tak się składa, że znów w sytuacji narastających napięć międzynarodowych.

Podczas ostatniej rady ESA Niemcy oficjalnie ogłosiły, że pierwszy Europejczyk w misji Artemis będzie pochodził z ich kraju

Artemis II będzie pierwszą od ponad pół wieku załogową misją, która dotrze na orbitę Księżyca, choć bez lądowania na jego powierzchni. NASA informuje, że pierwsze okno startowe otwiera się 6 lutego, a start ma nastąpić nie później niż w kwietniu 2026 roku. Rakieta Space Launch System wraz z kapsułą Orion znajduje się już na stanowisku startowym w Kennedy Space Center na Florydzie. Program Artemis, ogłoszony w 2017 roku, zakłada stopniowy powrót ludzi na Księżyc oraz budowę stałej obecności załogowej na jego orbicie i powierzchni. Ma to być jednocześnie etap przygotowań do przyszłych misji marsjańskich. Bezzałogowa misja Artemis I dotarła na orbitę Księżyca w 2022 roku, natomiast pierwsze lądowanie astronautów planowane jest w ramach misji Artemis III, najwcześniej pod koniec 2027 roku. Kolejnym krokiem ma być budowa międzynarodowej stacji kosmicznej Gateway na orbicie Księżyca.

Jak się okazuje, wśród astronautów będzie ktoś z Europy. Ale nie Polak, tylko najprawdopodobniej Niemiec - powiedziała PAP dr Anna Fogtman z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Podczas ostatniej Rady Ministerialnej ESA Niemcy oficjalnie ogłosiły, że pierwszy Europejczyk w misji Artemis będzie pochodził z ich kraju. Dr Fogtman, Polka pracująca w Zespole Medycyny Kosmicznej ESA, kieruje operacjami ochrony radiologicznej w Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii. Wraz ze swoim zespołem odpowiada m.in. za zabezpieczenie astronautów misji Artemis II przed promieniowaniem kosmicznym. Europa odgrywa w programie Artemis istotną rolę. Jak podkreśliła dr Fogtman, kluczowym wkładem ESA jest dostarczanie modułu serwisowego ESM do kapsuły Orion. To element odpowiadający za zasilanie i napęd statku – bez niego misje nie mogłyby się odbyć. W Orionie znajdują się również europejskie urządzenia, w tym dozymetry promieniowania opracowane przez Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR). Istnieje też polski akcent: oprogramowanie do obsługi tych urządzeń przygotowała pracująca w DLR Aleksandra Rutczyńska.

Rozmówczyni PAP studzi też entuzjazm wobec dalszej eksploracji kosmosu. – Załogowy lot na Marsa to wciąż bardzo odległa perspektywa. Brakuje nam kluczowych technologii, a także pełnej wiedzy o wpływie długotrwałych misji kosmicznych na ludzki organizm – podkreśliła. Jak dodała, właśnie temu ma służyć program Artemis: budowaniu wiedzy i zaplecza technologicznego, bez którego dalsze ambicje pozostaną jedynie planami na papierze.

TIME’s new cover: Artemis II is poised for the first lunar mission since 1972 https://t.co/FVr569aQR3 pic.twitter.com/4VAl1efnHk— TIME (@TIME) January 29, 2026

