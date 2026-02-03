Tragedia na wyciągu narciarskim! Nie żyje 22-latka, wszystko przez plecak

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-02-03 6:50

Dramat na sławnym wyciągu narciarskim w Japonii! 22-letnia turystka z Australii zmarła po tym, jak jej plecak zaczepił się o elementy urządzenia, w wyniku czego zawisła w powietrzu. Życia młodej Australijki nie udało się uratować, chociaż nie spadła z wyciągu. Co się stało? Podano najnowsze informacje na temat tragicznego wypadku w japońskim kurorcie Tsugaike.

Tragiczny wypadek w japońskim kurorcie. Australijska snowboardzistka nie żyje

Śmierć 22-letniej Australijki w popularnym japońskim ośrodku narciarskim! Brooke Day, pochodząca z Sunshine Coast w stanie Queensland, zginęła w wypadku na wyciągu krzesełkowym w ośrodku Tsugaike Mountain Resort w prefekturze Nagano. Do zdarzenia doszło w momencie, gdy próbowała opuścić wyciąg. Jej plecak zaplątał się w mechanizm, a kobieta została zawieszona nad przepaścią i przeciągnięta przez wyciąg. Według informacji przekazanych przez dyrektora ośrodka, Tsuneo Kubo, klamra wyciągu zaczepiła się o plecak turystki. Pracownik obsługi zatrzymał wyciąg, używając przycisku awaryjnego i podjął pierwszą pomoc. Kobieta została przewieziona do szpitala po tym, jak – jak poinformowały władze ośrodka – doznała zatrzymania krążenia. Wszystko wskazuje na razie na to, że zmarła na zawał z powodu silnego stresu.

ZOBACZ TEŻ: Tragedia na stoku w Krynicy-Zdroju. Narciarz w ciężkim stanie po uderzeniu w armatkę śnieżną

"Odeszła zdecydowanie za wcześnie. Była nie tylko utalentowaną zawodniczką, ale też cenioną koleżanką"

Jak podają japońskie media, Brooke Day przebywała w Japonii od kilku miesięcy. Pracowała jako recepcjonistka w klinice fizjoterapii w Hakubie, również w prefekturze Nagano. Jednocześnie rozwijała swoją sportową pasję. W Australii była zawodniczką drużyny rugby union Nambour Toads, grającej na Sunshine Coast. Klub opublikował w poniedziałek obszerne oświadczenie, w którym określił ją jako „ikoniczną członkinię” seniorskiej drużyny kobiet. „Odeszła zdecydowanie za wcześnie. Była nie tylko utalentowaną zawodniczką, ale też cenioną koleżanką z drużyny, przyjaciółką i córką” – napisano w komunikacie. Podkreślono jej zaangażowanie i odwagę na boisku.

Wypadek miał miejsce na wyciągu krzesełkowym poruszającym się z prędkością około 2,5 metra na sekundę i zdolnym do przewiezienia około tysiąca osób na godzinę. Ośrodek zamknął instalację dzień po zdarzeniu. Wyciąg pozostanie nieczynny do czasu zakończenia kontroli i zapewnienia, że może być użytkowany bezpiecznie. Lokalna policja prowadzi dochodzenie, w ramach którego analizowany ma być m.in. zapis z kamer monitoringu. Zarząd ośrodka zapowiedział również przegląd procedur bezpieczeństwa. – Traktujemy tę sprawę niezwykle poważnie – oświadczył Kubo, składając kondolencje rodzinie zmarłej. Tragedia w Nagano nie jest odosobnionym przypadkiem. Kilka tygodni wcześniej w północnej Japonii zginął pięcioletni chłopiec, którego ramię zostało uwięzione w tzw. magic carpet – taśmowym wyciągu dla dzieci – w ośrodku Asarigawa Onsen Ski Resort na Hokkaido. Dziecko upadło podczas wysiadania i zmarło w szpitalu.

Sonda
Umiesz jeździć na nartach?
QUIZ wiedzy o skokach narciarskich. Jesteś gotowy na nowy sezon?
Pytanie 1 z 15
W którym roku rozpoczęła się pierwsza edycja Pucharu Świata?
Nauka jazdy na nartach - jak podchodzić pod górę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAPONIA
NARTY
AUSTRALIA