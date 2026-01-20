Tragedia na stoku w Krynicy-Zdroju. Narciarz w ciężkim stanie po uderzeniu w armatkę śnieżną!

Krynica-Zdrój: Nieprzytomnego narciarza przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 stycznia, około godziny 9.30. Dyżurny Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju otrzymał zgłoszenie o leżącym na stoku narciarzu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Nieprzytomny 47-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że narciarz z niewyjaśnionych przyczyn, w trakcie zjazdu upadł na stok, a następnie sunąc, przejechał pod siatką zabezpieczającą i uderzył w armatkę śnieżną. Jak informuje małopolska policja, dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia będą ustalane w toku prowadzonego postępowania.

W związku z trwającymi feriami, policjanci apelują o zachowanie ostrożności podczas zimowego wypoczynku. Przypominają również o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa na stoku.

Apel policji: Bezpieczeństwo na stoku zależy od nas wszystkich

Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stokach narciarskich. Funkcjonariusze przypominają, że bezpieczeństwo na stoku zależy od umiejętności narciarzy i snowboardzistów, ale przede wszystkim od wzajemnego szacunku i przewidywania zachowań innych.

Oto najważniejsze zasady, o których należy pamiętać, korzystając ze stoków narciarskich:

Przed włączeniem się do ruchu, upewnij się, że możesz to zrobić bez powodowania zagrożenia dla siebie i innych.

Unikaj brawury i dostosuj prędkość do swoich umiejętności oraz warunków panujących na stoku.

Zachowuj bezpieczną odległość przy wyprzedzaniu i unikaj zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności.

Przestrzegaj znaków i nie wjeżdżaj na zamknięte trasy. Stosuj się do oznaczeń stopnia trudności.

Noś kask – w Polsce jest obowiązkowy do 16. roku życia, ale zaleca się go absolutnie każdemu, bez względu na wiek.

Pamiętaj, że gdy zauważysz wypadek, masz obowiązek udzielić pomocy poszkodowanym i powiadomić służby ratunkowe.

Bądź trzeźwy – alkohol i inne substancje zabronione drastycznie zwiększają ryzyko wypadku na stoku.

Ważne numery telefonów:

Numer alarmowy: 112GOPR/TOPR: 985 lub 601 100 300