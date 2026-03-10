Cudne wieści o Ninie Nawrockiej. Prezydent pęka z dumy!

Karol Nawrocki bardzo pielęgnuje więzi rodzinne. W Gdańsku mieszka jego mama, pani Elżbieta, oraz jego jedyna siostra, Nina. Nina Nawrocka jest od prezydenta młodsza o 8 lat, a gdy rodzinę spotkała tragedia i zmarł tata Nawrockiego, wówczas to właśnie brat zaczął się nią opiekować. Pani Nina opowiadała o tym w dokumencie o bracie, który powstał w czasie kampanii wyborczej. Opowiadała, że starszy brat nieraz coś jej zabierał, ale gdy trzeba było bronił siostry i jej pomagał, szczególnie, a po śmierci ojca przejął męską rolę w domu: - Karol był moim starszym bratem. Zawsze się mną opiekował, jako młodszą siostrą i zawsze czułam, że jest właśnie tym moim opiekunem. Czy na podwórku, czy mnie bronił przed koleżankami, które mi dokuczały - wspominała kobieta.

Polacy poznali Ninę Nawrocką w czasie ogłoszenia kandydatury Nawrockiego w wyborach prezydenckich, jako kandydata obywatelskiego. Przedstawił ją wówczas brat, mówiąc, że jest mistrzynią cukiernictwa i robi najlepsze torty na świecie. Była ona obecna w dniu zaprzysiężenia prezydenta w Sejmie i na Zamku Królewskim, a także w czasie spotkania rodziny Nawrockich z papieżem Leonem XIV. Niedawno brała też udział w Pałacu Prezydenckim w rozmowach na temat poprawy losu zwierząt w Polsce, wraz z Dorotą Rabczewską, czyli Dodą i posłem Łukaszem Litewką.

Nina Nawrocka wyróżniona w konkursie branżowym!

Teraz znów jest głośno o Ninie Nawrockiej. Wszystko za sprawą brata, który pochwalił się jej sukcesem. Otóż 9 marca Nina Nawrocka została wyróżniona tytułem "Pastry Chef of the Year" w prestiżowym konkursie branży gastronomicznej Gault&Millau oceniającym restauracje, hotele i kawiarnie na podstawie anonimowych wizyt inspektorów, w konkursie wyróżniono także konkretne osoby z branży. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek, 9 marca w Warszawie. Obecny był na niej m.in. Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, który wręczając jedną z nagród, powiedział, ż polska kuchnia jest częścią polskiej kultury, z której powinniśmy być dumni.

Nina Nawrocka z restauracji Mercato w Gdańsku otrzymała tytuł Pastry Chef of the Year. Jak czytamy o konkursie: - Tytuł Chef of the Year trafia do najlepszego szefa kuchni w Polsce, który swoim kunsztem i technikami kulinarnymi potrafi zaprosić gości do przekroczenia bariery kulinarnej wyobraźni, a dzięki swojej osobowości i autorytetowi, który zbudował w branży, jest godny naśladowania przez młodych adeptów sztuki kulinarnej.

Karol Nawrocki pokazał w mediach społecznościowych dyplom siostry i napisał: - Dumny z Siostry Niny ♥️

