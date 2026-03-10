Szkoła w żałobie po tragicznej śmierci uczennicy w Mąkolinie. "Z ogromnym smutkiem i poruszeniem"

2026-03-10 14:59

Szkoła podstawowa w Nowym Miszewie poinformowała o śmierci 14-letniej Aleksandry I., która zginęła w tragicznym wypadku w Mąkolinie w poniedziałek, 9 marca. Dziewczynka podróżowała BMW z czworgiem innych nastolatków, którzy trafili do szpitali, dwoje w stanie krytycznym. Placówka zamieściła wpis pożegnalny w mediach społecznościowych.

  • Szkoła w Nowym Miszewie pogrążona jest w żałobie po tragicznej śmierci 14-letniej uczennicy.
  • Dziewczynka zginęła w wypadku samochodowym w Mąkolinie, gdzie dachowało BMW z pięcioma nastolatkami.
  • Pozostali pasażerowie trafili do szpitali, a prokuratura prowadzi śledztwo.

Dachowanie BMW w Mąkolinie. Zginęła 14-letnia Ola

Do wypadku doszło wieczorem, gdy BMW zjechało z drogi i dachowało na łuku w powiecie płockim. W pojeździe znajdowało się pięcioro nastolatków - 18-letni kierowca oraz czworo pasażerów w wieku 14–17 lat. W trakcie dachowania pasażerowie wypadli z auta. Na miejscu zginęła 14-letnia Ola, a pozostali trafili do szpitali w Sochaczewie i Warszawie, w tym dwoje w stanie krytycznym.

- Wszyscy leżeli poza samochodem, cali byli we krwi. To była masakra. Wziąłem tę dziewczynkę za ręce, ale już nie żyła - mówił reporterowi „Super Expressu” Andrzej Więckowski (67 l.), jeden ze świadków tragedii. Czytaj też: Grupa nastolatków wyleciała z BMW w Mąkolinie. Zginęła 14-letnia Ola. "Wziąłem ją za ręce, już nie żyła"

Pijak z BMW przed sądem złożył wniosek, który go zszokował

Bliscy i szkoła w żałobie

Szkoła w swoim wpisie pożegnała uczennicę:

„Z ogromnym smutkiem i poruszeniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej uczennicy Aleksandry, która odeszła 9 marca 2026 roku. Ola była częścią naszej szkolnej rodziny i pozostanie w naszej pamięci oraz w naszych sercach. Myślami i modlitwą otaczamy Jej rodzinę i bliskich.”

Dyrekcja szkoły podkreśliła również, że w tych trudnych chwilach uczniowie mogą zwrócić się o wsparcie do wychowawców, pedagoga lub psychologa szkolnego.

Trwa dochodzenie

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku. - Postępowanie jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok - powiedział prokurator Bartosz Maliszewski. Śledczy zabezpieczyli rozbite BMW, które zostanie przebadane przez biegłego z zakresu techniki samochodowej.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że 18-letni kierowca często przyjeżdżał po Olę pod szkołę, a grupa znajomych mieszkała w promieniu 50 km od siebie.

Tragiczny wypadek w Mąkolinie
Sonda
Czy młodzi kierowcy jeżdżą mniej rozważnie niż starsi kierujący?
