Dlaczego siostra Nawrockiego, Nina Nawrocka była na spotkaniu z Dodą? Mamy komentarz kancelarii

Przypomnijmy, że we wtorek, 3 lutego, doszło do niecodziennego spotkania w Pałacu Prezydenckim. Sprawdziły się ustalenia radia Eska dotyczące tego, że Dorota Rabczewska, czyli Doda, spotkała się z prezydentem. Wiadomo, że Doda od dawna działa na rzecz zwierząt, a ostatnio bardzo mocno zaangażowała się w walkę o dobrobyt psów. Brała udział w akcji pomocowej w schroniskach, a także nie owijała w bawełnę, gdy zabrała głos na temat przypadków nadużyć w placówkach, które miały zajmować się potrzebującymi zwierzętami i o nie dbać. Niestety, jak wykazały kontrole przeprowadzone na terenie całej Polski, w wielu miejscach dochodziło do skandalicznych zaniedbań. Głośno było choćby o zamknięciu ośrodka dla zwierząt w Sobolewie.

Siostra Karola Nawrockiego zasiadła do stołu z gośćmi prezydenta, by rozmawiać o zwierzętach

Do rozmowy z Dodą zasiadł nie tylko Karol Nawrocki, ale też pierwsza dama, Marta Nawrocka, poseł Łukasz Litewka, który także bardzo mocno angażuje się w pomoc zwierzętom. Na spotkaniu obecny był również dziennikarz i były kandydat na prezydenta, Krzysztof Stanowski, minister Mateusz Kotecki z KPRP, a także, co wzbudziło szczególne zainteresowanie, pani Nina Nawrocka.

Dlaczego Nina Nawrocka była na spotkaniu z Dodą w Pałacu Prezydenckim? Mamy komentarz kancelarii

To, że siostra prezydenta Nawrockiego była obecna na spotkaniu, podano w oficjalnym komunikacie, który został opublikowany przez kancelarię. Pozowała także do wspólnych zdjęć z uczestnikami rozmów. Dlaczego tam była? Jaka była jej rola i jaki miała wkład w dyskusję, o to zapytaliśmy kancelarię. W przesłanym naszej redakcji komunikacie czytamy:

Na zaproszenie Prezydenta PR Karola Nawrockiego, w spotkaniu poświęconym sytuacji w schroniskach dla zwierząt w Polsce uczestniczyła pani Nina Nawrocka, która jest od lat zaangażowana w działania charytatywne na rzecz ochrony zwierząt - podano.

Kim jest Nina Nawrocka?

Nina Nawrocka to młodsza o 8 lat siostra prezydenta Karola Nawrockiego, ciocia Antka, Kasi i Daniela, szwagierka Marty Nawrockiej. Polacy poznali ją w czasie ogłoszenia kandydatury Nawrockiego w wyborach prezydenckich, jako kandydata obywatelskiego. Przedstawił ją wówczas brat, mówiąc, że jest mistrzynią cukiernictwa i robi najlepsze torty na świecie. Była ona obecna w dniu zaprzysiężenia prezydenta w Sejmie i na Zamku Królewskim, a także w czasie spotkania rodziny Nawrockich z papieżem Leonem XIV.

Siostra Nawrockiego wypowiadała się na temat brata w filmie, który powstał w kampanii wyborczej. Opowiadała, że starszy brat nieraz coś jej zabierał, ale gdy trzeba było bronił siostry i jej pomagał, szczególnie, gdy rodzina straciła ojca, a młody Nawrocki przejął męską rolę w domu:

Karol był moim starszym bratem. Zawsze się mną opiekował, jako młodszą siostrą i zawsze czułam, że jest właśnie tym moim opiekunem. Czy na podwórku, czy mnie bronił przed koleżankami, które mi dokuczały - wspominała.

Pani Nina Nawrocka wykonuje zawód cukiernika, sama w wywiadzie dla portalu foodservice24.pl opowiadała: - Jestem po szkole ekonomicznej. Moja przygoda z prawdziwym cukiernictwem rozpoczęła się w gdańskim Hiltonie. To właśnie tutaj szefowie Mercato uwierzyli w moje umiejętności i zaszczepili we mnie miłość do tego zawodu. Dają mi szansę na rozwój i zgłębianie mojej pasji.

10