Kim jest kobieta, która pojawiła się z rodziną Nawrockich na spotkaniu z Leonem XIV? Dobrze ją znacie

Prezydent Karol Nawrocki zrealizował obietnice wyborcze, udając się w podróż do USA i Watykanu.

Po wizycie w USA, która przyniosła pozytywne wieści o bezpieczeństwie Polski, prezydent spotkał się z papieżem Leonem XIV.

W Watykanie Nawrockiemu towarzyszyła rodzina, w tym jego siostra Nina.

Dowiedz się więcej o rodzinnych relacjach prezydenta i kulisach jego spotkania z papieżem!

Prezydent Karol Nawrocki ma już za sobą pierwszą zagraniczną podróż, którą odbył jako prezydent. Kilka dni temu był z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy przebiegły sprawnie i przyniosły dobre wieści, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. W czasie rozmów prezydent Donald Trump potwierdził gwarancje bezpieczeństwa w wymiarze sojuszniczym oraz podkreślił rolę Polski, jako zaufanego i wiarygodnego sojusznika. – Poczytuję to za duży sukces tego spotkania w obliczu dyskusji o przesuwaniu wojsk amerykańskich w Europie – wskazał po spotkaniu z amerykańskim przywódcą Karol Nawrocki. Po tej wizycie Nawrocki udał się do Watykanu, gdzie dołączyli do niego najbliżsi.

Spotkanie Nawrockich z papieżem Leonem XIV

W Watykanie wraz z rodziną: żoną Martą Nawrocką oraz dziećmi: Antkiem i Kasią, prezydent złożył kwiaty przy grobie papieża Jana Pawła II. Rodzina miała też okazję pojawić się na audiencji u papieża Leona XIV. Wraz z prezydentem do wspólnego zdjęcia z głową kościoła katolickiego ustawili się jego bliscy, współpracownicy. Część osób patrząc na zdjęcia z papieżem mogła się zastanawiać, kim jest kobieta, która pozowała do fotografii z Nawrockim, pierwszą damą ich synem i córeczką.

Siostra prezydenta u papieża

Młoda kobieta, która była z Nawrockimi u papieża, to młodsza siostra prezydenta Karola Nawrockiego, Nina Nawrocka. Była ona obecna w dniu zaprzysiężenia prezydenta w Sejmie i na Zamku Królewskim, a Polacy poznali ją pierwszy raz, gdy pojawiła się na konwencji Nawrockiego w czasie kampanii. Przedstawił on ją wówczas mówiąc, że jest mistrzem cukiernictwa i robi najlepsze torty na świecie.

Siostra Nawrockiego wypowiadała się na temat brata w filmie, który powstał w kampanii wyborczej. Opowiadała, że starszy brat nieraz coś jej zabierał, ale gdy trzeba było bronił siostry i jej pomagał, szczególnie, gdy rodzina straciła ojca, a młody Nawrocki przejął męską rolę w domu. - Karol był moim starszym bratem. Zawsze się mną opiekował, jako młodszą siostrą i zawsze czułam, że jest właśnie tym moim opiekunem. Czy na podwórku, czy mnie bronił przed koleżankami, które mi dokuczały - wspominała.

