Rodzina Nawrockich na zaprzysiężeniu: nie ma córeczki Kasi. Są mama i siostra Nawrockiego

Karol Nawrocki został prezydentem Polski. Uroczyście złożył on przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, która brzmiała: - Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Przysięgę zakończył dodając: - Tak mi dopomóż Bóg.

W tym ważnym dniu Karolowi Nawrockiemu towarzyszyli jego najbliżsi: żona Marta, która od dziś została pierwszą damą, starszy syn Daniel oraz młodszy syn Antoni. Zabrakło jednak najmłodszej z rodziny Kasi Nawrockiej, która skradła show tacie w czasie wieczoru wyborczego. W ławach zasiadły też matka Karola Nawrockiego pani Elżbieta oraz jego młodsza siostra Nina.

SPRAWDŹ: Marta Nawrocka cała na niebiesko na zaprzysiężeniu prezydenta. Niczym Claire Underwood [ZDJĘCIA]

NIŻEJ ZDJĘCIA RODZINY NAWROCKICH:

Karol Nawrocki pochodzi z Gdańska, tu się urodził jako Karol Tadeusz Nawrocki 3 marca 1983 roku. Jego rodzice to Elżbieta i Ryszard. Rodzina mieszkała na osiedlu Siedlce w Gdańsku. Tam właśnie wychowywał się nowy prezydent. Ojciec Nawrockiego był z zawodu tokarzem, angażował się w Solidarność. Niestety zmarł, gdy syn był młodym chłopakiem.

Matka Karola Nawrockiego pracowała natomiast jako introligatorka i zajmowała się domem, a dziś mocno wspiera syna. Wspierał go też w kampanii wyborczej. W jednym z kampanijnych materiałów matka Nawrockiego mówiła o synu: - Karol dostał imię po Karolu Wojtyle, dlatego, że w polskim papieżu cała nasza rodzina była zakochana po prostu. I szczęśliwa. Wiedzieliśmy, co to znaczy dla Polski - mówiła pani Nawrocka. W tym samym nagraniu kobieta przyznała, że gdy syn studiował, to nie zawsze było ją stać na wszystko, dlatego też młody Karol oprócz nauki, musiał pracować: - Zdarzało się, że na zajęciach zasypiał - opowiadała.