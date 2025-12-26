To były ostatnie życzenia na święta Lecha i Marii Kaczyńskich. Tego życzyli Polakom i żołnierzom

Święta Bożego Narodzenia to w polskiej tradycji czas niezwykły, głęboko zakorzeniony w rodzinnych wartościach, refleksji i nadziei. To moment, kiedy zwalniamy tempo, skupiamy się na bliskich i dzielimy się radością. Ważnym elementem tego okresu jest składanie sobie życzeń, wyraz wzajemnej troski i nadziei na lepszą przyszłość. Para prezydencka, jako reprezentant narodu, zawsze pełniła szczególną rolę w przekazywaniu świątecznych pozdrowień, stając się symbolem jedności i wspólnoty.

Lech i Maria Kaczyńscy, z ogromnym szacunkiem dla tradycji, również regularnie dzielili się swoimi przemyśleniami i życzeniami z Polakami, podkreślając wagę świątecznych wartości. W grudniu 2009 roku, podczas ostatnich Świąt Bożego Narodzenia przed katastrofą smoleńską, skierowali do rodaków wyjątkowe przesłanie. Ich słowa, pełne nadziei i troski o przyszłość Polski, nabierają dziś szczególnego znaczenia. Jakie były ich ostatnie życzenia i co chcieli przekazać w tym szczególnym, przedświątecznym czasie?

- Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że tą drogą, przez naszą stronę internetową, mam okazję złożyć Państwu najlepsze życzenia z okazji Wigilii Świąt Bożego Narodzenia - rozpoczął Lech Kaczyński. - Życzę wszystkim moim rodakom tego, aby rok 2010 był dla nich rokiem szczęśliwym. Jak najwięcej zdarzeń, które cieszą, jak najmniej tych, które martwią. Życzę też wszystkim zdrowia, życzę też wszystkim powodzenia w życiu osobistym, zawodowym. Życzę tego, abyśmy byli dla siebie możliwie życzliwi, abyśmy zapominali krzywdy, pamiętali o chwilach dobrych. I w końcu życzę tego, aby nasza ojczyzna przełamała wszystkie kłopoty, z którymi dzisiaj boryka się cały świat, by droga naszego rozwoju była drogą bez zakrętów, byśmy szybko szli do przodu - kontynuował.

- Mam jeszcze jedne życzenia, tym razem jako zwierzchnik sił zbrojnych, Chciałem się zwrócić do wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, a szczególnie do tych, którzy święta spędzają poza naszym krajem. Wasze poświęcenie, wasz wysiłek, jest dla naszej ojczyzny bardzo ważny. W dużym stopniu decyduje o jej roli, o tym, co znaczymy na świecie. Dziękujemy wam za to i życzymy tego, aby najbliższy rok był rokiem bezpiecznym i szczęśliwym. Byście wrócili do domu dumni z dobrze wykonanego obowiązku. Chciałbym też życzyć wszystkiego najlepszego waszym najbliższym rodzinom: żonom, matkom, dzieciom, wszystkim, którzy są dla was ważni. Dziękuję bardzo - dodał na koniec.

