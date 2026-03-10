Wizyta pary królewskiej w Polsce. Marta Nawrocka i królowa Sylwia ubrały się, jakby były umówione. Postawiły na total look

Parze królewskiej towarzyszy liczna delegacja członków szwedzkiego rządu, w tym ministra spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard, minister obrony Pal Jonson, minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin czy ministra kultury Parisa Liljestrand. Delegacji towarzyszą również przedstawiciele szwedzkiego biznesu, reprezentujący łącznie około 60 firm oraz instytucji takich jak szwedzkie politechniki czy instytuty badawcze.

Rozmowy prezydenta Nawrockiego z królem Szwecji

Po spotkaniu pary prezydenckiej z parą królewską zaplanowane są rozmowy plenarne pod przewodnictwem prezydenta RP i króla Karola XVI Gustawa. O godz. 12.20 król Szwecji i prezydent Nawrocki spotkają się z przedstawicielami mediów. Wiadomo, że w planie dnia jest odwiedzenie ważnego dla Polaków miejsca, czyli Grobu Nieznanego Żołnierza, Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia złożą tam wieniec. Po południu zaplanowana jest m.in. wizyta w parlamencie i spotkanie z marszałkami Sejmu - Włodzimierzem Czarzastym i Senatu - Małgorzatą Kidawą-Błońską. Drugi dzień wizyty koncentrować się ma wokół spraw związanych z bezpieczeństwem i przemysłem obronnym. Trzeci dzień wizyty szwedzka para królewska spędzi w Trójmieście.

To już kolejna wizyta szwedzkiego króla

To trzecia wizyta Karola XVI Gustawa w Polsce - pierwsza miała miejsce we wrześniu 1993 r., druga w maju 2011 r. W rozmowach z dziennikarzami przedstawiciele szwedzkiej ambasady w Warszawie podkreślali, że w ciągu swojego panowania - od 1973 r. - król Karol XVI Gustaw - odwiedził trzykrotnie jedynie kilka państw - najważniejszych partnerów.

W czasie ceremonii powitania pary królewskiej przed Pałacem Prezydenckim uwagę zwracały stylizacje obu pań. Królowa Sylwia postawiła na stylizację w kolorze różowym. Miała na sobie płaszczyk sięgający do kolan oraz różowy toczek ozdobiony piórami. Wystąpiła też w różowej sukience, którą przyozdobiła piękną broszką z perłami. Zaś pierwsza dama Marta Nawrocka wybrała cała stylizację w kolorze śliwki w czekoladzie. Miała taki płaszczyk oraz toczek, a także kostium, czyli żakiet i rozkloszowaną spódnicę w takim kolorze. Zobaczcie sami zdjęcia z wizyty szwedzkiej pary królewskiej w galerii niżej.

