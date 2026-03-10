Szwedzka rodzina królewska pojawi się w Polsce! Kim jest król i królowa?

Król Karol XVI Gustaw w 2019 roku podjął decyzję o pozbawieniu pięciorga wnucząt statusu członków dworu królewskiego. Oznaczało to zwolnienie ich z oficjalnych obowiązków i funduszy publicznych, choć zachowali tytuły książęce i miejsce w linii sukcesji.

Rodzina Bernadotte zwróciła na siebie uwagę podczas wręczania Nagród Nobla w Sztokholmie. Ich obecność, w tym wręczenie nagrody Oldze Tokarczuk przez króla, została doceniona za elegancję i klasę.

Król Karol XVI Gustaw, pełniący głównie obowiązki reprezentacyjne, jest wspierany przez Królową Sylwię oraz swoje dzieci: Księżniczkę Wiktorię (następczynię tronu), Księcia Karola Filipa i Księżniczkę Madeleine.

Kontrowersyjna decyzja króla

W październiku 2019 roku król Karol XVI Gustaw podjął decyzję, która wywołała spore poruszenie. Pięcioro z jego wnucząt – troje dzieci księżniczki Madeleine oraz dwóch synów księcia Karola Filipa – zostało pozbawionych statusu członków dworu królewskiego. Oznaczało to zwolnienie ich z oficjalnych obowiązków oraz rezygnację z przysługujących im wcześniej funduszy publicznych. Dzieciom pozwolono jednak zachować tytuły książęce oraz miejsce w linii sukcesji do tronu. Dla wielu obserwatorów, zwłaszcza poza Szwecją, kwestia ta pozostaje stosunkowo niejasna ze względu na mniejszą rozpoznawalność szwedzkiej rodziny królewskiej.

Bernadotte'owie na gali Nobla

Niedawno dynastia Bernadotte ponownie przypomniała o sobie światu, kiedy to oczy opinii publicznej zwróciły się w kierunku Sztokholmu z okazji wręczenia Nagród Nobla. Polska pisarka Olga Tokarczuk odebrała z rąk króla Szwecji literacką Nagrodę Nobla, a cała rodzina królewska była obecna na uroczystej gali. Ich obecność, charakteryzująca się elegancją i klasą, została szeroko doceniona.

