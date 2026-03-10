Szwedzka rodzina królewska pojawi się w Polsce! Kim jest król i królowa?

- Król Karol XVI Gustaw w 2019 roku podjął decyzję o pozbawieniu pięciorga wnucząt statusu członków dworu królewskiego. Oznaczało to zwolnienie ich z oficjalnych obowiązków i funduszy publicznych, choć zachowali tytuły książęce i miejsce w linii sukcesji.
Szwedzka rodzina królewska to jedna z najstarszych europejskich monarchii, której korzenie sięgają głęboko w historię kontynentu. Mimo to, w porównaniu do brytyjskich monarchów, Bernadotte'owie często pozostają w cieniu. Ich życie rzadko staje się tematem szeroko komentowanych doniesień, jednak pewne wydarzenia przyciągają uwagę opinii publicznej. Zgodnie z obowiązującym prawem w Szwecji, król pełni głównie obowiązki reprezentacyjne. Karol XVI Gustaw nie jest jednak sam w wypełnianiu tych zadań. Wspierają go królowa Sylwia, jego małżonka, a także dzieci: księżniczka Wiktoria, najstarsza córka króla i następczyni tronu; książę Karol Filip, syn króla; oraz księżniczka Madeleine, najmłodsza córka króla. Rodzina Bernadotte jest jednak znacznie liczniejsza, obejmując również wnuczęta i dalszych krewnych, choć ich rola i status różnią się.
Kontrowersyjna decyzja króla
W październiku 2019 roku król Karol XVI Gustaw podjął decyzję, która wywołała spore poruszenie. Pięcioro z jego wnucząt – troje dzieci księżniczki Madeleine oraz dwóch synów księcia Karola Filipa – zostało pozbawionych statusu członków dworu królewskiego. Oznaczało to zwolnienie ich z oficjalnych obowiązków oraz rezygnację z przysługujących im wcześniej funduszy publicznych. Dzieciom pozwolono jednak zachować tytuły książęce oraz miejsce w linii sukcesji do tronu. Dla wielu obserwatorów, zwłaszcza poza Szwecją, kwestia ta pozostaje stosunkowo niejasna ze względu na mniejszą rozpoznawalność szwedzkiej rodziny królewskiej.
Bernadotte'owie na gali Nobla
Niedawno dynastia Bernadotte ponownie przypomniała o sobie światu, kiedy to oczy opinii publicznej zwróciły się w kierunku Sztokholmu z okazji wręczenia Nagród Nobla. Polska pisarka Olga Tokarczuk odebrała z rąk króla Szwecji literacką Nagrodę Nobla, a cała rodzina królewska była obecna na uroczystej gali. Ich obecność, charakteryzująca się elegancją i klasą, została szeroko doceniona.
