Sytuacja prezesa PiS jest nie do pozazdroszczenia. Kaczyński nie może wrócić do domu

Partia w kłopocie, lider bez domu

Lider PiS ma niesłychanie dużo pracy. Jego partii grozi poważny rozłam, a sondaże wskazują utratę części wyborców na rzecz obu Konfederacji. W sobotę Jarosław Kaczyński ogłosił na konwencji w Krakowie, że lokomotywą wyborczą został poseł Przemysław Czarnek, potencjalny premier rządu, który PiS może utworzyć po przyszłorocznych wyborach. — W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, musimy podjąć wyzwanie i zwyciężyć, stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek — powiedział prezes PiS.

Następnego dnia lider PiS był z powrotem w stolicy i udał się do kościoła. Warto podkreślić, że polityk od dawna nie jeździł na niedzielne msze, ponieważ ograniczył aktywność po pobycie w szpitalu. Przypominamy, że lider PiS przeszedł infekcję i przez pewien czas ograniczał kontakty. Po niedzielnej mszy, jak zauważył fotoreporter „Super Expressu”, limuzyna z ochroniarzami zawiozła polityka do jego domu na Żoliborzu. Kaczyński gospodarskim okiem popatrzył na stan prac modernizacyjnych i… stwierdził, że wciąż nie może tu mieszkać. Musiał zatem Jarosław Kaczyński wrócić do willi brata ciotecznego, Jana Marii Tomaszewskiego (76 l.), na drugim brzegu Wisły.

Metamorfoza nieruchomości

Przypominamy, że druga połowa domu na Żoliborzu zmieniła w ubiegłym roku właścicieli. Nabywcy nieruchomości przygotowali metamorfozę swojego nowego gniazdka, które będzie nie do poznania. Zamiast typowych dla budownictwa powojennego małych okien, w ścianach już pojawiły się duże okna, które wprowadzą do wnętrza dużą dozę dziennego światła. Będzie też nowa elewacja. Ale roboty budowane dają się we znaki sąsiadowi. Prezes PiS musiał już w grudniu przenieść się do kuzyna, ale nikt nie przypuszczał, że aż na tak długo.

