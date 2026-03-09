Masz tuje przy płocie? Ten szczegół może wywołać spór z sąsiadem

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-09 23:20

Tuje od lat są jednym z najczęściej sadzonych żywopłotów w polskich ogrodach. Tworzą gęstą, zieloną ścianę i skutecznie chronią prywatność, ale ich imponująca wysokość może stać się powodem poważnych problemów. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w określonych sytuacjach właściciel działki może zostać zmuszony do przycięcia, a nawet usunięcia zbyt wysokiego żywopłotu.

Tuje przy ogrodzeniu

i

Autor: beekeepx/ Getty Images Czy korzenie tui mogą uszkodzić rurę gazową biegnąca przy ogrodzeniu?
Super Express Google News

Tuje od lat królują w polskich ogrodach. Wiele osób wybiera je na żywopłoty, ponieważ szybko rosną, są zimozielone i tworzą gęstą barierę chroniącą przed wzrokiem sąsiadów oraz hałasem z ulicy. Z czasem jednak niewinna dekoracja ogrodu może przerodzić się w źródło problemów – szczególnie wtedy, gdy rośliny osiągają imponującą wysokość i rosną tuż przy granicy działki.

Tuje w ogrodzie do wycięcia? Polacy chwycą za sekatory

Mało kto o tym wie, ale zielony żywopłot z tui może stać się powodem konfliktów między sąsiadami - zwłaszcza gdy osiągnie imponujące rozmiary. Wbrew pozorom prawo w pewnych sytuacjach pozwala domagać się jego przycięcia. Choć w potocznym rozumieniu płot kojarzy się z konstrukcją z drewna, metalu czy betonu, przepisy są w tej kwestii bardziej elastyczne. W wielu sytuacjach żywopłot pełniący funkcję oddzielenia działek traktowany jest podobnie jak ogrodzenie.

Kluczowa granica: 2,2 metra

Polskie Prawo budowlane przewiduje, że ogrodzenie o wysokości do 2,2 metra można postawić bez pozwolenia i bez zgłoszenia w urzędzie. Ta granica jest istotna także w przypadku żywopłotów. W praktyce przyjmuje się więc, że żywopłot pełniący funkcję ogrodzenia nie powinien przekraczać około 2,2 metra wysokości.

Jeżeli rośliny są wyższe, mogą zostać uznane za utrudniające korzystanie z sąsiedniej nieruchomości - na przykład przez nadmierne zacienienie ogrodu lub zasłanianie widoku. W takiej sytuacji sąsiad ma prawo domagać się ich przycięcia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Festiwal Roślin w Enea Arenie

Festiwal Roślin w Enea Arenie
Galeria zdjęć 50

Kiedy podcina się tuje?

Tuje najlepiej przycinać w okresie intensywnego wzrostu, czyli od wiosny do końca lata. Pierwsze cięcie wykonuje się zazwyczaj w marcu lub kwietniu, gdy minie ryzyko silnych mrozów. Dzięki temu rośliny szybciej się zagęszczają i zachowują estetyczny kształt. Kolejne przycinanie można przeprowadzić na przełomie czerwca i lipca, kiedy młode pędy już się rozwiną.

QUIZ. Czy rozpoznasz rośliny doniczkowe po liściach?
Pytanie 1 z 9
Liście tej rośliny są ciemnozielone, błyszczące, z wyraźnymi jasnymi nerwami. Jaka to roślina?
Kalatea
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OGRÓD
TUJE