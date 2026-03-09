Mental Bus rusza w Polskę. Psycholog dotrze także do wsi i małych miasteczek

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-03-09 15:10

Dla wielu mieszkańców wsi i małych miasteczek wizyta u psychologa wciąż bywa trudna – często oznacza długą podróż do większego miasta i wielotygodniowe oczekiwanie na termin. Właśnie dlatego powstał Mental Bus, czyli mobilny gabinet psychologiczny, który ma docierać tam, gdzie dostęp do specjalistów jest ograniczony. Oficjalny start projektu już za chwilę!

Autobus

i

Autor: Astrostar/ Shutterstock
Super Express Google News

Pomoc psychologiczna w Polsce

Zdrowie psychiczne coraz częściej staje się jednym z najważniejszych tematów w debacie publicznej. W ostatnich latach rośnie liczba osób, które zmagają się z depresją, zaburzeniami lękowymi czy przewlekłym stresem. Zgodnie z danymi ezdrowie.gov.pl, szacuje się, że w Polsce na depresję choruje około 1,2-1,3 mln osób.

Mimo rosnącej świadomości społecznej dostęp do specjalistów wciąż pozostaje dużym wyzwaniem. W dużych miastach działa więcej poradni i gabinetów, natomiast w mniejszych miejscowościach czy na wsiach kontakt z psychologiem bywa znacznie trudniejszy. To właśnie dlatego coraz częściej pojawiają się inicjatywy, które mają przybliżyć pomoc psychologiczną osobom mieszkającym poza dużymi ośrodkami. Jednym z takich projektów jest Mental Bus.

Polecany artykuł:

To najpiękniejsze miasteczko w woj. pomorskim. Leży na końcu Polski

Mental Bus rusza w Polskę

Mental Bus, czyli Mobilny Zespół Pomocy Psychologicznej powstał po to, by nieco "naprawić" system pomocy psychologicznej w naszym kraju. Bus z pomocą ma docierać tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Oficjalny start projektu zaplanowano na 7 kwietnia, jednak już teraz zespół przygotowuje się do pierwszych wyjazdów.

Psycholog zamiast w gabinecie – w specjalnym busie

Mental Bus to w praktyce mobilny gabinet terapeutyczny, który będzie odwiedzał mniejsze miejscowości w całej Polsce. W środku pojazdu znajduje się przestrzeń przystosowana do prowadzenia rozmów i konsultacji psychologicznych. Dzięki temu osoby potrzebujące pomocy będą mogły porozmawiać ze specjalistą bez konieczności wyjazdu do dużego miasta. Mental Bus ma pojawiać się m.in. przy szkołach, domach kultury, świetlicach czy podczas lokalnych wydarzeń, tak aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z konsultacji. Co ważne - wsparcie ma być bezpłatne.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Sonda
Korzystałeś/aś kiedyś z pomocy psychologa bądź psychiatry?

W drogę po zdrowie psychiczne

Twórcy projektu podkreślają, że ich celem jest dotarcie do miejsc, w których pomoc psychologiczna praktycznie nie istnieje. Jeśli inicjatywa się sprawdzi, bez wątpienia może stać się ważnym elementem systemu pomocy psychologicznej w Polsce.

Polecany artykuł:

Tak wygląda grób twórców "lodowego imperium". Potęgę rodziny Koral widać nawet …

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Walka z depresją: Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl
Najpiękniejsze Polki w PRL. Rozpoznasz je?
Pytanie 1 z 13
Kim jest kobieta na zdjęciu?
Beata Tyszkiewicz kończy 85 lat
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POMOC
PSYCHOLOGIA
PSYCHOLOG