Pomoc psychologiczna w Polsce
Zdrowie psychiczne coraz częściej staje się jednym z najważniejszych tematów w debacie publicznej. W ostatnich latach rośnie liczba osób, które zmagają się z depresją, zaburzeniami lękowymi czy przewlekłym stresem. Zgodnie z danymi ezdrowie.gov.pl, szacuje się, że w Polsce na depresję choruje około 1,2-1,3 mln osób.
Mimo rosnącej świadomości społecznej dostęp do specjalistów wciąż pozostaje dużym wyzwaniem. W dużych miastach działa więcej poradni i gabinetów, natomiast w mniejszych miejscowościach czy na wsiach kontakt z psychologiem bywa znacznie trudniejszy. To właśnie dlatego coraz częściej pojawiają się inicjatywy, które mają przybliżyć pomoc psychologiczną osobom mieszkającym poza dużymi ośrodkami. Jednym z takich projektów jest Mental Bus.
Mental Bus rusza w Polskę
Mental Bus, czyli Mobilny Zespół Pomocy Psychologicznej powstał po to, by nieco "naprawić" system pomocy psychologicznej w naszym kraju. Bus z pomocą ma docierać tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Oficjalny start projektu zaplanowano na 7 kwietnia, jednak już teraz zespół przygotowuje się do pierwszych wyjazdów.
Psycholog zamiast w gabinecie – w specjalnym busie
Mental Bus to w praktyce mobilny gabinet terapeutyczny, który będzie odwiedzał mniejsze miejscowości w całej Polsce. W środku pojazdu znajduje się przestrzeń przystosowana do prowadzenia rozmów i konsultacji psychologicznych. Dzięki temu osoby potrzebujące pomocy będą mogły porozmawiać ze specjalistą bez konieczności wyjazdu do dużego miasta. Mental Bus ma pojawiać się m.in. przy szkołach, domach kultury, świetlicach czy podczas lokalnych wydarzeń, tak aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z konsultacji. Co ważne - wsparcie ma być bezpłatne.
W drogę po zdrowie psychiczne
Twórcy projektu podkreślają, że ich celem jest dotarcie do miejsc, w których pomoc psychologiczna praktycznie nie istnieje. Jeśli inicjatywa się sprawdzi, bez wątpienia może stać się ważnym elementem systemu pomocy psychologicznej w Polsce.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.
Walka z depresją: Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- pokonackryzys.pl