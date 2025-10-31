Sukces rodziny Koral. Lody zbudowały im imperium

Pochodząca z Nowego Sącza rodzina Koral zyskała rozpoznawalność w całej Polsce dzięki produkcji popularnych lodów. Firma założona pod koniec lat 70. XX wieku przez braci Józefa i Mariana Koral, początkowo wytwarzała lody rzemieślniczo. W latach 90. bracia zainwestowali jednak w nowoczesne maszyny, co pozwoliło na zwiększenie skali i wydajności produkcji.

"Lodowe imperium" rodziny Koral

W latach dwutysięcznych firma była już popularna, lecz dzięki ciekawym kampaniom reklamowym z gwiazdami zyskała jeszcze większy rozgłos. Lody promowały takie osoby jak np. Doda, Natasza Urbańska, Zbigniew Wodecki czy Joanna Krupa, więc wielkie ikony polskiego show-biznesu. Co ciekawe, przedsiębiorstwo nadal inwestuje ogromne pieniądze w marketing i reklamę, a idealnym na to przykładem jest wielka współpraca z Ekipą Friza, która odniosła niebywały sukces.

Mimo sukcesów rodzina Koral nie gości często w ogólnopolskich mediach, jednak w Nowym Sączu i Limanowej skąd pochodzą, cieszą się ogromnym szacunkiem i podziwem. Właśnie dlatego nikogo nie zdziwił fakt, że na cmentarzu w Nowym Sączu zbudowali luksusowy grobowiec, który przyciąga wzrok każdego spacerowicza.

Grobowiec rodziny Koral [ZDJĘCIA]

Grobowiec rodziny Koral. Imponujące mauzoleum z czarnego kamienia

Grobowiec rodziny Koral to monumentalne mauzoleum wykonane z czarnego kamienia, które powstało w Nowym Sączu w 2022 roku. Od tego czasu niemalże każdy przechodzeń na cmentarzu zachwyca się tym miejscem, bowiem zapiera ono dech w piersiach.

Monumentalne kolumnady ze złotymi akcentami, figury aniołów i wyraźny napis "Grób rodziny Koral" podkreślają status i potęgę rodziny. W grobowcu spoczywają Michał Koral, Maria Koral, Władysław Koral, Małgorzata Koral i Barbara Koral.

Nie żyje Jan Koral. Był twórcą lodowej potęgi

5 maja 2025 roku w wieku 81 lat zmarł Jan Koral - człowiek legenda, który swoimi lodami osłodził dzieciństwo kilku pokoleniom sądeczan i dał początek jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek lodów w Polsce. Jan Koral jako najstarszy z braci wprowadzał młodszych braci - Józefa i Mariana - w tajniki cukiernictwa, prowadząc kultową cukiernię "Bajka" przy ulicy Sobieskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 maja 2025 roku, a pochówek miał miejsce na cmentarzu komunalnym przy ul. Śniadeckich.

