Czy Halloween jest złe dla katolików? Trzeba zakazać. Papież nie ma wątpliwości

Anastazja Lisowska
2025-10-31 7:16

Coraz więcej duchownych ostrzega przed obchodzeniem Halloween, uznając je za święto sprzeczne z wiarą chrześcijańską. Głos w tej sprawie zabrał kilka lat temu nawet sam papież, który nie miał wątpliwości - zdaniem Ojca Świętego zabawa w duchy i czarownice nie powinna mieć miejsca w świecie katolików.

Dynia Halloween

i

Autor: Danil Зakhvatkin/ Unsplash.com
Dzień Wszystkich Świętych 2025

Dzień Wszystkich Świętych to jeden z ważniejszych dni w katolickim kalendarzu - obchodzony 1 listopada, poświęcony jest pamięci wszystkich świętych, zarówno tych znanych, jak i anonimowych. W Polsce to także czas modlitwy, odwiedzin na cmentarzach, zapalania zniczy i składania kwiatów na grobach bliskich.

W tym roku święto wypada w sobotę, co może sprzyjać dłuższym chwilom refleksji. Dla wielu jednak dzień ten łączy się również z obyczajem Halloween i choć mają one różne znaczenie i korzenie, to zbieżność daty sprawia, że święto zadumy i tradycji spotyka się dziś z elementami zabawy i komercyjnego klimatu, a to nie podoba się duchownym.

Czy katolik może obchodzić Halloween?

Czy katolik może iść na imprezę Halloween? W związku ze zbliżającym się 1 listopada coraz więcej osób zastanawia się, czy pójście na takie wydarzenie jest grzechem. W ostatnim czasie pisaliśmy już o stanowisku kościoła do Halloween, a w zasadzie o opinii jednego duchownego, który odradzał taką aktywność. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Czy katolik może obchodzić Halloween? Jest stanowisko kościoła

Co ciekawe, jak podaje portal fronda.pl, swoje stanowisko w tej sprawie wyraził kilka lat temu również sam papież Benedykt XVI. Ojciec Święty ostrzegał wiernych, że Halloween nie jest niewinną zabawą, lecz świętem, które "promuje kulturę śmierci i zła".

Skąd pochodzi Halloween i co to za święto?

Halloween, obchodzone 31 października, to święto, które od lat budzi emocje - dla jednych to okazja do zabawy, dla innych symbol duchowego niepokoju. Jego początki sięgają czasów starożytnych Celtów. 

Celtowie wierzyli, że w noc z 31 października na 1 listopada granica między światem żywych a umarłych zaciera się, a duchy mogą powracać na ziemię. Aby je odstraszyć, ludzie przebierali się w maski, rozpalali ogniska i składali ofiary, wierząc, że w ten sposób ochronią swoje domostwa przed złymi mocami. Te dawne zwyczaje przetrwały wieki, stopniowo mieszając się z chrześcijańskimi tradycjami Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek.

