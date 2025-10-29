Szokujące ceny zniczy! Na warszawskich cmentarzach nawet 200 zł za sztukę

Ceny zniczy przed Świętem Zmarłych potrafią zaskoczyć. Choć w marketach można znaleźć oferty już od kilku złotych, na warszawskich cmentarzach za niektóre modele trzeba zapłacić nawet 200 złotych. Co wpływa na cenę i czy faktycznie jest zainteresowanie na tak drogie lampki?

Ile kosztuje znicz na cmentarz? W tym roku ceny zaskakują

Zbliża się 1 listopada, dzień, w którym miliony Polaków odwiedzą groby swoich bliskich. To czas zadumy, wspomnień i tradycji, wśród których nie może zabraknąć zapalonego znicza – symbolu pamięci i szacunku. W tym roku jednak wielu odwiedzających może przeżyć niemały szok przy stoiskach cmentarnych. Ceny zniczy i wkładów poszybowały w górę, a różnice między ofertami na cmentarzach i w dyskontach są ogromne. Jeśli jesteście ciekawi jak kształtują się ceny zniczy np. w Lidlu, zachęcamy do sprawdzenia artykułu: Pędź do Lidla w czwartek. Znicze za połowę ceny, a chryzantemy w promocji 3+1. Ceny na warszawskich cmentarzach sprawdził natomiast w ostatnim czasie portal o2.pl i - jak się okazuje - tanio nie jest!

Ceny zniczy w Warszawie. Na tych cmentarzach wydacie krocie

Na cmentarzu na Mokotowie przy ulicy Wałbrzyskiej sprzedawców nie ma jeszcze wielu, ale ceny są umiarkowane. Najtańsze znicze można znaleźć już od 20 złotych, a większe w granicach 40–70 zł. Najdroższe, ozdobne modele sięgają 90 złotych.

Na jednej z największych warszawskich nekropolii – Cmentarzu Bródnowskim – wybór jest ogromny. Małe, klasyczne znicze kosztują od 3 do 6 złotych, podobnie jak wkłady (od 2 do 12 zł). Zupełnie inna półka cenowa dotyczy zniczy szklanych i solarnych. Te pierwsze potrafią kosztować od 100 do nawet 200 złotych. Sprzedawcy przyznają, że najdroższe modele sprzedają się głównie podczas pogrzebów, a nie przed Świętem Zmarłych.

Jak nie spłonąć na cmentarzu? Pamiętaj o tym na Wszystkich Świętych

Jak więc widać, w 2025 roku ceny zniczy w Polsce prezentują się bardzo zróżnicowanie - od kilku złotych w dyskontach po nawet kilkaset złotych w przypadku ekskluzywnych modeli. Jeśli zależy nam na oszczędności, najlepiej kupować je wcześniej w dyskontach i korzystać z promocji "kilka za jedną cenę". Co ważne, pamiętajmy, że zakupy przy samych cmentarzach zwykle oznaczają wyższe ceny (ze względu na lokalizację i popyt), warto więc porównać oferty.

