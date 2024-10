Wszystkich Świętych 2024. Co zabrać na cmentarz?

Dzień Wszystkich Świętych już 1 listopada. Dla wielu Polaków to bardzo ważna data w kalendarzu, kiedy to mają okazję poświęcić chwilę na refleksję i wspomnienia. Dodatkowo to właśnie tego dnia wyruszamy na cmentarze, by upamiętnić zmarłych swoją obecnością. Jeśli również w tym roku masz w planach odwiedzić nekropolię w swojej okolicy, pamiętaj, by zabrać ze sobą najpotrzebniejsze przedmioty:

Zapalniczka lub zapałki

Ozdoby na grób

Woda

Wkłady do zniczy.

Okazuje się jednak, że powyższe przedmioty to nie wszystko. Co jeszcze warto zabrać ze sobą na cmentarz? Słynny ksiądz z TikToka postanowił przypomnieć wiernym o zwyczaju, o którym mało kto pamięta. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mało znany zwyczaj na Wszystkich Świętych. Ksiądz zachęca wiernych do kultywowania

Ksiądz Rafał Główczyński w rozmowie z portalem o2.pl zdradził, jaki zwyczaj praktykuje od lat na Wszystkich Świętych. Okazuje się, że duchowny na cmentarz zawsze zabiera ze sobą dodatkowy znicz, by położyć go na grób, do którego nikt nie przychodzi.

Weźmy ze sobą dodatkową świeczkę, znajdźmy grób, gdzie nic się nie pali, zapalmy ją - ja mam taki zwyczaj. Ale przede wszystkim się pomódlmy. Bo to modlitwa jest największym darem, jaki tego dnia możemy zmarłym ofiarować - mówił ksiądz w rozmowie z portalem o2.pl.