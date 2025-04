Karol Nawrocki pompuje wynik. Nawet nie zdjął krawata [ZDJĘCIA]

Co dalej?

Do kiedy trwa kadencja prezydenta Dudy? Odpowiedź nie jest oczywista

Rywal szybciej niż Nawrocki zrezygnował

Boks i szerzej fizyczna aktywność to znak rozpoznawczy Karola Nawrockiego. Tym razem został wyzwany na pojedynek na pompki przez jednego z młodych sympatyków. Polityk przyjął wyzwanie i ruszył do robienia pompek nawet nie zdejmując krawata. Rywal ambitnie walczył, ale szybciej niż Nawrocki zrezygnował z wysiłku, pogratulował kandydatowi na prezydenta i życzył mu zwycięstwa w wyborach.

Chce wypowiedzieć pakt migracyjny

Później na tej samej scenie Karol Nawrocki zapowiedział, że jako prezydent będzie dążył do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. -Polki i Polacy mają prawo żyć w bezpiecznej Polsce bez nielegalnych imigrantów, którzy przechodzą dzisiaj naszą granicę, a rząd Donalda Tuska nie jest gotowy tej granicy zamknąć. Jako prezydent państwa polskiego będę dążył do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego i gotowy jestem do najbardziej odważnych kroków na polskiej zachodniej granicy - mówił popierany przez PiS kandydat na prezydenta.

Pakt migracyjny ma rozłożyć odpowiedzialność za zarządzanie migracją w Unii między wszystkie kraje członkowskie. Unijni ministrowie zatwierdzili przepisy w maju 2024 r. mimo sprzeciwu Polski, Słowacji i Węgier. Polska jest jednym z państw, które nie złożyły w Brukseli swojego planu wdrożenia przepisów.

🔥Pompki na scenie i to w pełnym garniturze ? Dlaczego nie 😎 Brawo dla obu „zawodników” 👏😎#Nawrocki2025 #NormalnaPolska pic.twitter.com/5iPHqQBOYb— Karol Nawrocki - popieramy (@KarolPopieramy) April 5, 2025

