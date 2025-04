Komunia w Niemczech. Tyle wkładają do koperty! Polacy będą zaskoczeni

Spis treści

Pierwsza Komunia Święta 2025. Ile do koperty?

Za chwilę, bowiem na przełomie maja i czerwca odbędą się Pierwsze Komunie Święte w wielu miejscach w Polsce. Już teraz jednak w głowach osób zaproszonych pojawia się pytanie dotyczące prezentu. Wielu gości zastanawia się ile włożyć do koperty oraz co kupić dziecku, aby to było zadowolone. Co ciekawe, takich rozterek nie mają nasi zachodni sąsiedzi, którzy uroczystość komunijną świętują z o wiele mniejszym rozmachem niż Polacy. Jak więc wygląda komunia w Niemczech?

Komunia w Niemczech. Ile do koperty wkładają Niemcy?

W polskiej tradycji Pierwsza Komunia Święta często bywa wielkim wydarzeniem - zarówno duchowym, jak i finansowym. W Niemczech natomiast podchodzi się do tego dnia zdecydowanie inaczej - bardziej symbolicznie.

Nasi zachodni sąsiedzi nie mają wyścigu po najdroższy prezent czy kopertę wypchaną banknotami. Niemieckie rodziny świętują komunię kameralnie, w małym gronie i bez wielkiego przepychu. Dziecko otrzymuje raczej skromne podarunki, w tym np. medalik czy biblię. Oczywiście zdarza się, że goście wręczają kopertę z pieniędzmi, lecz mówimy wówczas o mniejszych kwotach. Zgodnie z informacjami podanym na portalu Fakt.pl są to kwoty od 50 do 100 euro jeśli chodzi o chrzestnych, a bliska rodzina przekazuje w kopercie niekiedy nawet 5 euro, co jest całkowicie normalne.

