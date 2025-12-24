Wyciek gazu w Wigilię! Z budynku ewakuowano 80 osób

Mieszkańcy poczuli gaz i zaalarmowali służby

Do zdarzenia doszło w wigilijne popołudnie. Mieszkańcy budynku mieszkalnego przy ul. Cieszyńskiego w Sopocie wyczuli ulatniający się gaz i natychmiast zaalarmowali służby. Ze względu na zagrożenie, podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich mieszkańców.

Przygotowania do Wigilii przerwane. Służby w akcji

Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. Przybyło również pogotowie gazowe, które sprawdziło instalację i przeprowadziło próbę szczelności. Dla ewakuowanych przygotowano miejsce w pobliskiej szkole oraz podstawiono autobusy.

Akcja zakończyła się przed godziną 18:00. Mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań i kontynuować wigilijne przygotowania.

Prezydentka Sopotu dziękuje służbom i życzy mieszkańcom spokojnych świąt

"Dziękuję wszystkim służbom za szybką reakcję, a mieszkańcom życzę dobrych Świąt już bez żadnych niespodzianek!"

- napisała na Facebooku prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Dzięki sprawnej akcji służb, mieszkańcy mogą spędzić święta w swoich domach.

