Wyciek gazu w Wigilię! Z budynku ewakuowano 80 osób

Mieszkańcy poczuli gaz i zaalarmowali służby
Do zdarzenia doszło w wigilijne popołudnie. Mieszkańcy budynku mieszkalnego przy ul. Cieszyńskiego w Sopocie wyczuli ulatniający się gaz i natychmiast zaalarmowali służby. Ze względu na zagrożenie, podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich mieszkańców.
Przygotowania do Wigilii przerwane. Służby w akcji
Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. Przybyło również pogotowie gazowe, które sprawdziło instalację i przeprowadziło próbę szczelności. Dla ewakuowanych przygotowano miejsce w pobliskiej szkole oraz podstawiono autobusy.
Akcja zakończyła się przed godziną 18:00. Mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań i kontynuować wigilijne przygotowania.
Prezydentka Sopotu dziękuje służbom i życzy mieszkańcom spokojnych świąt
"Dziękuję wszystkim służbom za szybką reakcję, a mieszkańcom życzę dobrych Świąt już bez żadnych niespodzianek!"
- napisała na Facebooku prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
Dzięki sprawnej akcji służb, mieszkańcy mogą spędzić święta w swoich domach.