Czesi szukają skarbu! Szaleństwo na Mierzei Wiślanej

Czesi oszaleli na punkcie typowo polskich skarbów. Szukają bursztynu

Jeszcze niedawno wybrzeże skute było lodem, wystarczyło jednak kilka dni odwilży, by sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Morze zaczęło wyrzucać na brzeg to, co wielu uważa za prawdziwy skarb – bursztyn. Plaże w okolicach Krynicy Morskiej i Mikoszewa zaroiły się od poszukiwaczy. Jedna z turystek w zaledwie 90 minut zebrała kolekcję, która może przyprawić o zawrót głowy – niektóre bryłki były większe od monety pięciozłotowej. To jednak nie wszystko. Wieść o wysypie „złota Bałtyku” szybko przekroczyła granice Polski. Na Mierzei Wiślanej pojawili się obcokrajowcy, w tym Czesi. Jak donosi lokalny portal "Na Mierzeję", nasi południowi sąsiedzi przyjechali tu specjalnie po to, by spróbować szczęścia w morskich łowach. Zdjęcia zdeterminowanych śmiałków, brodzących z podbierakami w lodowatej wodzie, robią w sieci prawdziwą furorę.

Sieć wrze od komentarzy. Ludzie nie wierzą własnym oczom

Bursztynowa gorączka rozpala wyobraźnię, ale wymaga też wiedzy i sprytu. Doświadczeni poławiacze doskonale wiedzą, jak czytać morze – obserwują wiatr i fale, by namierzyć cenne znaleziska. Obecne warunki sprzyjają jednak wyjątkowym zbiorom, co widać po reakcjach w internecie. Pod zdjęciami pełnymi jantaru sypią się komentarze pełne zazdrości i podziwu: „Aż trudno uwierzyć”, „Imponujące”, „Jeszcze chwila i też ruszę na poszukiwania”. Wielu internautów żałuje, że nie może rzucić wszystkiego i ruszyć na Mierzeję. Dla jednych to zimowa ciekawostka, dla innych – prawdziwe polowanie na skarb.