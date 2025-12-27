Kultowa polska marka z ubraniami zamyka wszystkie sklepy! Znamy ceny wyprzedaży na zamknięcie! Bluzka na sylwestra niczym z lat 80-tych za 20 zł!

Polska marka odzieżowa Vissavi zamyka wszystkie swoje sklepy stacjonarne do końca roku, co oznacza koniec pewnej epoki.

Decyzja o zamknięciu jest wynikiem trudności w branży, w tym wzrostu kosztów i konkurencji, o czym poinformowano na Facebooku.

Marka Vissavi, założona w 2001 roku, osiągnęła szczyt popularności w latach 2017/2018, posiadając 17 sklepów.

Trwają wyprzedaże likwidacyjne – sprawdź, jakie okazje czekają na Ciebie online i w ostatnich otwartych sklepach!

Popularna polska marka z ubraniami zamyka wszystkie sklepy. To koniec pewnej epoki

Ostatnie lata nie są najlepszym czasem dla branży odzieżowej. Problemy dotknęły zarówno dużych graczy, jak i lokalne marki. Coraz częściej słyszy się o zamykaniu nierentownych sklepów lub całkowitej likwidacji marek. Taki właśnie los spotkał polską firmę Vissavi. Włodarze marki podjęli trudną decyzję o zamknięciu sklepów do końca bieżącego roku. - Od czasu covidu prowadzenie biznesu odzieżowego stało się wielkim wyzwaniem. Dwa lata ograniczeń i braku imprez, potem wojna, wzrost kosztów energii, produkcji, pracy, podatków i czynszów w galeriach. Do tego ogromna konkurencja chińskich portali i gigantycznych koncernów sieciowych. Widziałyśmy też odbicie tych stresujących czasów u was. (…) Kiedyś najczęściej wychodziłyście od nas z trzema sukienkami, a teraz szukacie sukienki 3 w 1, tak żeby mogła być i do pracy i na imprezę i na co dzień. Rozumiemy to doskonale – wyjaśniono w opublikowanym na Facebooku komunikacie.

Marka Vissavi została założona w 2001 roku przez Agatę Blok. Szczyt popularności firmy przypadł na lata 2017/2018. W tym okresie Vissavi miało 17 sklepów zlokalizowanych w całej Polsce. Obecnie działa ich tylko 5, między innymi w Galerii Północnej w Warszawie. Sklepy, które nadal pozostają otwarte działać będą jedynie do 31 grudnia 2025. Zakupy można również nadal robić poprzez sklep internetowy. Zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online zaczęły się wyprzedaże na zamknięcie. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie najbardziej korzystne okazje i wybraliśmy perełki, które mogą Cię zainteresować

Wyprzedaże na zamknięcie Vissavi. Bluzka a'la lata 80-te za 20 zł

Największym hitem likwidacyjnych wyprzedaży Vissavi jest sylwestrowa bluzka, która obecnie kosztuje 19,90 zł. Przeceniona jest z 119,90 zł i świetnie sprawdzi się jako element sylwestrowej kreacji. Błyszcząca i odkrywająca plecy zachwyci każdego i sprawi, że będziesz błyszczeć.

Ciekawą opcją jest również bawełniana bluzka z kokardą z przodu. To najmodniejszy krój tego sezonu, a duże kokardy nadal lansowane są przez największych projektantów na świecie. Bluzka z kokardą została przeceniona z 159 zł na 69 zł. Miłośniczkom zwiewnych sukienek może spodobać się model Sabrina. "Niebieska połyskująca sukienka z dekoltem V to idealny wybór dla kobiet ceniących elegancję z nutą nowoczesności". Podczas wyprzedaży na zamknięcie sukienka ta została przeceniona z 559 zł na 399 zł.

i Autor: Vissavi/ Materiały prasowe

i Autor: Vissavi/ Materiały prasowe