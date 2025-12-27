Kultowa polska marka z ubraniami zamyka wszystkie sklepy! Znamy ceny wyprzedaży na zamknięcie! Bluzka na sylwestra niczym z lat 80-tych za 20 zł!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-12-27 4:49

Koniec roku przyniósł smutne wieści z polskiego rynku odzieżowego. Znana marka sklepów Vissavi w ubraniami podjęła decyzję o całkowitej likwidacji swoich placówek. Zakupy można zrobić jeszcze tylko do końca roku! Obecnie wyprzedawany jest asortyment. To szansa, by kupić markowe ubrania za ułamek ceny. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie wszystkie wyprzedaże i wybraliśmy najlepsze.

Sklep z ubraniami

i

Autor: Pixabay.com
  • Polska marka odzieżowa Vissavi zamyka wszystkie swoje sklepy stacjonarne do końca roku, co oznacza koniec pewnej epoki.
  • Decyzja o zamknięciu jest wynikiem trudności w branży, w tym wzrostu kosztów i konkurencji, o czym poinformowano na Facebooku.
  • Marka Vissavi, założona w 2001 roku, osiągnęła szczyt popularności w latach 2017/2018, posiadając 17 sklepów.
  • Trwają wyprzedaże likwidacyjne – sprawdź, jakie okazje czekają na Ciebie online i w ostatnich otwartych sklepach!

Popularna polska marka z ubraniami zamyka wszystkie sklepy. To koniec pewnej epoki

Ostatnie lata nie są najlepszym czasem dla branży odzieżowej. Problemy dotknęły zarówno dużych graczy, jak i lokalne marki. Coraz częściej słyszy się o zamykaniu nierentownych sklepów lub całkowitej likwidacji marek. Taki właśnie los spotkał polską firmę Vissavi. Włodarze marki podjęli trudną decyzję o zamknięciu sklepów do końca bieżącego roku. - Od czasu covidu prowadzenie biznesu odzieżowego stało się wielkim wyzwaniem. Dwa lata ograniczeń i braku imprez, potem wojna, wzrost kosztów energii, produkcji, pracy, podatków i czynszów w galeriach. Do tego ogromna konkurencja chińskich portali i gigantycznych koncernów sieciowych. Widziałyśmy też odbicie tych stresujących czasów u was. (…) Kiedyś najczęściej wychodziłyście od nas z trzema sukienkami, a teraz szukacie sukienki 3 w 1, tak żeby mogła być i do pracy i na imprezę i na co dzień. Rozumiemy to doskonale – wyjaśniono w opublikowanym na Facebooku komunikacie.

Marka Vissavi została założona w 2001 roku przez Agatę Blok. Szczyt popularności firmy przypadł na lata 2017/2018. W tym okresie Vissavi miało 17 sklepów zlokalizowanych w całej Polsce. Obecnie działa ich tylko 5, między innymi w Galerii Północnej w Warszawie. Sklepy, które nadal pozostają otwarte działać będą jedynie do 31 grudnia 2025. Zakupy można również nadal robić poprzez sklep internetowy. Zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online zaczęły się wyprzedaże na zamknięcie. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie najbardziej korzystne okazje i wybraliśmy perełki, które mogą Cię zainteresować 

Wyprzedaże na zamknięcie Vissavi. Bluzka a'la lata 80-te za 20 zł

Największym hitem likwidacyjnych wyprzedaży Vissavi jest sylwestrowa bluzka, która obecnie kosztuje 19,90 zł. Przeceniona jest z 119,90 zł i świetnie sprawdzi się jako element sylwestrowej kreacji. Błyszcząca i odkrywająca plecy zachwyci każdego i sprawi, że będziesz błyszczeć. 

Ciekawą opcją jest również bawełniana bluzka z kokardą z przodu. To najmodniejszy krój tego sezonu, a duże kokardy nadal lansowane są przez największych projektantów na świecie. Bluzka z kokardą została przeceniona z 159 zł na 69 zł. Miłośniczkom zwiewnych sukienek może spodobać się model Sabrina. "Niebieska połyskująca sukienka z dekoltem V to idealny wybór dla kobiet ceniących elegancję z nutą nowoczesności". Podczas wyprzedaży na zamknięcie sukienka ta została przeceniona z 559 zł na 399 zł. 

Vissavi

i

Autor: Vissavi/ Materiały prasowe
Vissavi

i

Autor: Vissavi/ Materiały prasowe
Vissavi

i

Autor: Vissavi/ Materiały prasowe
Przeczytaj także:
Wielkie wyprzedaże w Sephorze! Ten zapach sprawi, że ludzie będą Cię zaczepiać!…
Super Express Google News
Perfumy do daty urodzenia
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAMKNIĘCIE
sklep z ubraniami