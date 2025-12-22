Znany sklep otwiera się w kochanej w Warszawie lokalizacji

Showroom DUKA jako miejsce spotkań i kulinarnych doświadczeń

Nowy concept store DUKA w Fabryce Norblina pełni funkcję showroomu, w którym sprzedaż stanowi naturalne dopełnienie doświadczenia. Przestrzeń została zaplanowana jako miejsce otwarte na spotkania z klientami oraz wydarzenia związane z kulinariami.

Głównym celem marki jest zgromadzenie społeczności otwartej na wymiane inspiracji i poznawanie produktów w praktycznym kontekście.

Klienci z pasją do gotowania będą mogli zobaczyć produkty DUKA w praktyce i poznać różne techniki gotowania czy pieczenia. Showroom ma być miejscem spotkań z kuchnią skandynawską, ale nie tylko. Otwartość na różnorodne inspiracje kulinarne i formy aktywności ma sprawić, że salon w Fabryce Norblina stanie się stałym punktem na mapie wydarzeń dla osób zainteresowanych gotowaniem, designem i świadomym wyborem wyposażenia kuchni.

Nowy salon DUKA został zaprojektowany w duchu skandynawskim, z naciskiem na prostotę, funkcjonalność i spójność estetyczną. Jasne wnętrza, naturalne materiały i uporządkowana przestrzeń sprzyjają spokojnemu odkrywaniu oferty oraz czerpaniu inspiracji do codziennego gotowania i pieczenia. Ekspozycja produktów została zaplanowana tak, aby klient mógł zobaczyć je w kontekście realnego użytkowania, a nie wyłącznie jako element półki sklepowej.

Concept store DUKA w Fabryce Norblina

Concept store DUKA powstał w Fabryce Norblina – miejscu, które dzięki swojej unikalnej atmosferze i połączeniu historii z nowoczesnością stało się idealną sceną do zaprezentowania nowego kierunku rozwoju marki. Przestrzeń salonu została zaprojektowana tak, aby harmonijnie współgrać z charakterem tego kultowego kompleksu oraz odpowiadać na potrzeby współczesnych klientów, poszukujących nie tylko produktów, lecz także inspiracji i angażujących doświadczeń.

To właśnie Fabryka Norblina, łącząca handel, kulturę i gastronomię, stała się naturalnym wyborem do wdrożenia nowego modelu salonów DUKA – tworzonego indywidualnie, z poszanowaniem architektury i stylu otoczenia, zamiast powielania jednego schematu. Otwarcie nowego showroomu w tej wyjątkowej lokalizacji symbolizuje początek kolejnego etapu w historii marki i wyznacza standard dla przyszłych inwestycji.

Doradztwo oparte na doświadczeniu i pasji do gotowania

Nowy concept store DUKA został zaprojektowany z myślą o komforcie klienta i swobodnym poznawaniu oferty, bez presji zakupowej. Przemyślana przestrzeń sprzyja skupieniu na jakości, designie i funkcjonalności produktów, a długofalowe relacje z

klientami budowane są poprzez autentyczne, praktyczne doradztwo. Zespół nowego salonu tworzą osoby z realnym doświadczeniem kulinarnym, dzięki czemu rekomendacje opierają się na ich codziennej praktyce, a nie katalogowych opisach. Klienci otrzymają wskazówki dotyczące faktycznego użytkowania naczyń i akcesoriów, co wzmacnia zaufanie i poczucie kontaktu z ekspertami rozumiejącymi ich potrzeby. To podejście ma budować długofalową relację z klientami i zachęcać do powrotów, nie tylko przy okazji konkretnych zakupów.

Ekspansja sieci salonów DUKA

DUKA planuje konsekwentny rozwój swojej obecności na rynku, inwestując w nowoczesne salony, które łączą inspirującą ekspozycję z praktycznym podejściem do kuchni. Marka stawia na wyjątkowy koncept kreowania przestrzeni, który ma być rozpoznawalny w całej Polsce i zapewniać klientom komfortowe doświadczenie zakupowe. Intensywny plan ekspansji zakłada otwarcia kolejnych sklepów w 2026 roku, w tym czterech już w pierwszej połowie roku, co stanowi istotny etap dalszego rozwoju i budowania silniejszej obecności marki w kluczowych lokalizacjach w Polsce.

„Salon w Fabryce Norblina to dla nas ważny krok w kierunku tworzenia miejsc, które łączą skandynawską estetykę z praktycznym doświadczeniem kulinarnym. Chcemy, aby klienci mogli nie tylko zobaczyć produkty, ale także poczuć atmosferę, która od lat definiuje markę DUKA. Ten model sklepu traktujemy jako kierunek rozwoju i fundament naszej dalszej ekspansji. To początek większego procesu, w ramach którego planujemy tworzyć podobne przestrzenie w wielu lokalizacjach w całej Polsce, konsekwentnie budując sieć miejsc, w których komfort, inspiracja i funkcjonalność idą ze sobą w parze. Wierzymy, że takie podejście pozwoli nam być jeszcze bliżej klientów” – powiedział Maciej Biesiada, CEO Biesiada Invest.

Otwarcie salonu i promocja dla klientów

Z okazji otwarcia nowego salonu DUKA w Fabryce Norblina marka przygotowała specjalną ofertę dla klientów. W dniach 22 i 23 grudnia wszystkie osoby odwiedzające salon mogą skorzystać z 20-procentowego rabatu na cały asortyment dostępny na miejscu. Promocja obowiązuje wyłącznie w tej lokalizacji i ma charakter czasowy.